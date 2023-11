Nouveau coup d’œil sur InZOI, la proposition qui mélange Les Sims avec l’hyperréalisme et rend les fans fous

INZOI a totalement révolutionné la communauté. Êtes-vous également intéressé? Alors soyez attentif à ceci.

La proposition des Sims a toujours réussi à captiver des milliers et des milliers de joueurs. C’est pourquoi il y a tant de titres qui suivent leur exemple, tandis que la franchise Maxis et Electronic Arts garde la couronne depuis des années. Il est possible qu’elle lui soit bientôt retirée, car un nouveau simulateur a réussi à surprendre les joueurs. Connaissez-vous déjà INZOI?

INZOI, qui est développé par le studio KRAFTON, est un nouveau jeu de simulation qui surprend par son aspect. Les joueurs ont pu jeter un nouveau coup d’œil il y a quelques semaines, mais maintenant vous avez près de quatre heures de jeu grâce à la créatrice de contenu acottonsock. Nous vous laissons la vidéo ci-dessous:

INZOI est déjà jouable, une démo arrivera-t-elle bientôt?

La longue vidéo publiée par acottonsock nous permet de voir en détail le grand monstre que KRAFTON est en train de développer et qui pourrait parfaitement détrôner Les Sims (bien que cela semble pratiquement impossible).

L’aspect hyper-réaliste d’INZOI est plus que surprenant, et il s’ajoute à tout un monde de possibilités. Les joueurs pourront personnaliser leur avatar, se déplacer dans une ville assez grande, créer des relations avec d’autres personnages et même façonner leur propre maison. Comme vous pouvez le voir, il ne s’éloigne pas de ce qui est présent dans Les Sims, mais il semble qu’INZOI offrira plus de liberté aux joueurs dans de nombreuses de ses caractéristiques.

Malgré ce qui a été vu, KRAFTON a encore beaucoup de travail devant lui. Cependant, il est à noter que le jeu est déjà entièrement jouable, il n’est donc pas exclu que le studio publie bientôt un test, qu’il soit ouvert ou fermé. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons au courant.

En ce qui concerne la date de sortie de ce nouveau jeu de simulation, elle n’a pas encore été déterminée, mais elle aura lieu à un moment donné en 2024. Le PC est l’une des plates-formes chanceuses qui recevra INZOI, et KRAFTON doit confirmer les autres.

Cet article a été initialement publié sur IGN France par Estrella Gómez le 27 novembre 2023 à 16h00.

