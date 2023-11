Xiaomi est insatiable en France: au troisième trimestre, il a vendu un téléphone sur trois dans le pays

Si vous avez récemment acheté un smartphone en France, il y a une chance sur trois que ce soit un téléphone portable fabriqué par Xiaomi. La marque chinoise continue de dominer en France et au cours des derniers mois, elle a considérablement augmenté sa part de marché.

En ce début novembre, Xiaomi France célébrait ses 6 ans d’ouverture dans le pays, et le cabinet de conseil Canalys indiquait que la part de ventes de Xiaomi sur le marché espagnol était de 30%. Un pourcentage qui vient d’augmenter.

Xiaomi, un best-seller en France

Un nouveau rapport de Canalys sur les marques de téléphones portables les plus vendues en France au troisième trimestre de l’année en cours – du 1er juillet au 31 septembre – montre un Top 5 dans lequel les deux premières places sont presque à égalité et se partagent plus de la moitié du marché des téléphones portables du pays. Il s’agit principalement de Xiaomi et Samsung. Le Top 5 se présente ainsi :

Xiaomi : 1 116 000 téléphones portables vendus Samsung : 1 041 000 téléphones portables vendus Apple : 382 000 téléphones portables vendus OPPO : 161 000 téléphones portables vendus TCL : 148 000 téléphones portables vendus





Les marques de téléphones portables les plus vendues en France au T3 2023

Si nous le comparons directement aux résultats obtenus au cours du même trimestre de l’année précédente, nous constatons que du T3 2022 au T3 2023, Xiaomi n’a perdu que 1%, soit 16 000 téléphones portables de moins vendus. Cependant, elle reste en tête devant Samsung qui est juste derrière, mais continue de ne pas atteindre Xiaomi en France.

Celui qui s’en sort le mieux est Apple, qui a augmenté ses ventes de près de 100 000 iPhones en une année, soit une augmentation de 32%, ce qui la place en troisième position. Le grand perdant est OPPO, qui a vu ses ventes chuter de manière spectaculaire de 56% de 2022 à 2023, passant de la vente de 365 000 mobiles l’année dernière à seulement 161 000 cette année.

Ainsi, Xiaomi confirme une fois de plus sa position dominante en termes de ventes en France, un marché dans lequel elle est solidement établie.

Source | Computer Hoy

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :