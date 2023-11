L’iPhone avec le meilleur rapport qualité-prix a baissé de 230 euros

Si vous souhaitez passer du côté de la pomme croquée sans vider votre compte, cet iPhone est un excellent achat.

Le magnifique dos en verre de l’iPhone 13.

Si vous recherchez la puissance et la sécurité d’un haut de gamme sans vouloir dépenser trop, nous avons quelque chose pour vous. L’ iPhone 13 est actuellement disponible sur Amazon pour 679 euros et je pense que c’est un achat que vous devriez prendre en compte. Il n’y aura pas de frais de livraison si vous êtes membre Prime et vous l’aurez chez vous en seulement 1 jour. Nous sommes conscients que le temps a passé, même les iPhone 15 ont été lancés, mais notre protagoniste a encore beaucoup à dire.

Sur le site officiel d’Apple, il est vendu 739 euros, le prix d’Amazon est le plus tentant en ce moment. Le fait que la société californienne le maintienne sur sa page web nous donne des indications, c’est un smartphone complet et très performant qui peut rivaliser en 2023. En réalité, il est pratiquement identique à son successeur, le plus récent iPhone 14.

iPhone 13 (128 Go)

Vous gagnez encore avec cet iPhone 13

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran OLED de 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

L’iPhone 13 est génial pour les amateurs de téléphones compacts, il permet de profiter d’une taille confortable sans renoncer à l’expérience offerte par un haut de gamme. Son écran reste à 6,1 pouces, avec une technologie OLED et une résolution Full HD. Je vous assure que c’est un panneau de très haut niveau.

Son cerveau est un processeur créé de toutes pièces par Apple lui-même, l’ A15 Bionic. A ce jour, il est toujours très performant, il n’y a aucun jeu ou application qu’il ne puisse pas exécuter. Vous profiterez de vitesse et de fluidité au quotidien, même si iOS y est également pour beaucoup. N’oubliez pas que vous obtenez le modèle avec 128 Go de stockage.

Sors de chez toi, parcours la ville, voyage et vis toutes sortes d’aventures. Tu pourras tout capturer avec la double caméra située à l’arrière. Nous avons là 2 capteurs de 12 mégapixels qui ne te feront pas défaut. D’autre part, ils enregistrent une vidéo de qualité supérieure à celle de la plupart des smartphones Android.

iPhone 13 (128 Go)

L’iPhone 13 est un achat sûr, quelle que soit la manière dont on le regarde. Certains utilisateurs trouveront peut-être cette idée meilleure que d’autres, mais je pense sincèrement qu’il continue à en valoir la peine si vous voulez passer du côté de la pomme ou si vous possédez un iPhone antérieur au 11. C’est un investissement important, mais le smartphone d’Apple ne vous décevra pas.

Cet article suggère objectivement et de manière indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :