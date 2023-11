Kim Dotcom, le créateur de Megaupload, aura sa biographie sous forme de série

Ses problèmes avec le gouvernement seront le principal thème.

Kim avec l’air de n’avoir jamais rien fait de mal

D’abord Mark Zuckenberg, puis plusieurs fois Steve Jobs, et dans le futur nous verrons également quelque chose sur Elon Musk, mais maintenant, il est temps de parler de Kim Dotcom, que beaucoup connaissent en tant que créateur du défunt Megaupload ainsi que pour ses nombreux problèmes avec la justice.

C’est exact, car ZDF Studios est en train de développer la série The Kim Dotcom Story, qui sera diffusée en 6 épisodes de 45 minutes chacun, et qui sera basée sur le best-seller The Secret Life of Kim Dotcom: Spies, Lies and the War for the Internet de David Fisher. Robert Franke, VP Drama chez ZDF Studios, et Rolant Hergert, producteur et fondateur de Boogie Entertainment, seront les producteurs exécutifs.

Selon la page officielle du studio, « Cette série passionnante emmènera les spectateurs dans un voyage captivant à travers la vie de Kim Dotcom et sa remarquable transformation d’hacker allemand en entrepreneur innovant. Elle promet d’être une expérience narrative immersive qui transcende les frontières et les genres. The Kim Dotcom Story est actuellement en préparation et le casting ainsi que la recherche de lieux ont déjà commencé dans les endroits d’origine ».

Ses problèmes avec la justice

Kim Dotcom, l’esprit visionnaire derrière la célèbre plateforme d’échange de fichiers Megaupload, s’est retrouvé pris dans un réseau de controverses lorsque le gouvernement américain a déclaré sa création comme une entreprise criminelle. Face à la persécution implacable du FBI et de la CIA, le style de vie extravagant de Dotcom, ses batailles juridiques intenses et son défi audacieux à l’application des droits d’auteur, en ont fait un symbole de résistance numérique pour certains et tout simplement un méga-criminel pour d’autres.

Cette série immersive est un mélange passionnant de thriller d’enquête, de drame judiciaire et d’exploration immersive des recoins les plus sombres d’internet. The Kim Dotcom Story va au-delà de la surface pour explorer des thèmes tels que la vie privée, la liberté et les profondes conséquences de défier l’autorité gouvernementale. Elle se déroule comme un récit extraordinaire d’un hors-la-loi moderne qui, contre toute attente, devient un héros improbable de la liberté sur internet.

Nous pourrons la voir en 2025.

