Google Chrome utilisera l’intelligence artificielle pour organiser vos onglets ouverts

IA sera bientôt chargée d’organiser les onglets que vous avez ouverts dans Google Chrome

Google Chrome intégrera bientôt une fonctionnalité qui permettra à l’IA d’organiser les onglets que vous avez ouverts.

L’intelligence artificielle arrivera sur Google Chrome et sa mission sera d’organiser vos onglets. Oui, Google a décidé que l’une de ses applications bénéficie de l’aide de l’IA dans son fonctionnement. Cette fois-ci, c’est au tour de son navigateur et la façon dont il souhaite intégrer l’IA est de la confier à la gestion des onglets ouverts.

Google Chrome se distingue par son extrême fonctionnalité, mais avec une mauvaise gestion des ressources et plus il y a d’onglets ouverts, plus les performances de l’ordinateur sont affectées. Les personnes de Mountain View veulent mettre fin à cela et la façon de le faire sera avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Google Chrome sera chargé d’organiser vos onglets ouverts avec l’aide de l’IA

Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore officielle, grâce à l’utilisateur @Leopeva64 sur X, anciennement Twitter, on a pu voir comment cette fonctionnalité fonctionnerait. Ce qu’il dit, c’est que Google Chrome offrira aux utilisateurs la possibilité d’organiser leurs onglets ouverts à l’aide de l’IA.

L’organisation se fera après quelques secondes au cours desquelles l’IA de Google traitera les informations des onglets pour pouvoir créer des groupes qui ont du sens. On ignore pour l’instant comment ces groupes seront créés ou les directives que l’IA de Google prendra en compte.

Le dialogue « Organiser les onglets » de Chrome affiche désormais une animation de chargement similaire à celle que l’on voit dans les résultats de recherche alimentés par l’IA de Google ou dans le panneau latéral (au cas où quelqu’un doutait toujours que cette fonctionnalité utilise l’IA ????) :

.https://t.co/m8Sacjgz33

.https://t.co/KkCpiEscq1 pic.twitter.com/ETFRQIoEho — Leopeva64 (@Leopeva64) 27 novembre 2023

Grâce aux vidéos publiés, on a pu constater que cette fonctionnalité est en cours de développement, bien qu’elle ne soit pas encore disponible. En réalité, lorsque vous essayez de l’appliquer, un message indique qu’elle ne peut pas encore être utilisée, peu importe si elle apparaît sur Google Chrome.

Il faudra attendre que Google décide d’intégrer cette fonctionnalité dans Google Chrome et la lancer pour que tous les utilisateurs puissent en profiter. Il est intéressant de voir comment ceux de Mountain View ont décidé de miser pleinement sur l’IA et de l’intégrer dans leurs différents services.



