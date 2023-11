Fuites des coques officielles du OnePlus 12 après confirmation du design du terminal

Evan Blass a divulgué sur X l’apparence que les boîtiers officiels du OnePlus 12 auront, bien qu’on ne sache pas encore s’ils seront les seuls ou s’il y en aura plus à venir.

Le OnePlus 12 sera présenté dans quelques jours.

Nous connaissons déjà le design complet du OnePlus 12, le successeur de l’excellent OnePlus 11 que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser et dont nous avons pu confirmer ses qualités plus que suffisantes. Des performances spectaculaires et un excellent système de caméra avec des lentilles signées Hasselblad sont ses principaux points forts.

Maintenant que le OnePlus 12 se rapproche et que nous connaissons déjà son design complet, Evan Blass a divulgué les boîtiers officiels du OnePlus 12 sur X (précédemment connu sous le nom de Twitter). Dans la fuite, nous voyons trois options différentes pour protéger le nouveau téléphone de la marque appartenant à OPPO et nous en parlons ci-dessous.

Voici à quoi ressemblent les boîtiers du OnePlus 12

Le premier des trois boîtiers a une finition qui imite le bois. Nous disons « imite » car il est très peu probable qu’il s’agisse de vrai bois, bien qu’il soit difficile de confirmer ou de nier tant que le boîtier n’apparaît pas dans le monde réel.

Le deuxième boîtier a une finition similaire à la fibre de carbone. C’est une conception qui était déjà disponible pour le OnePlus 11 et qui semble avoir été bien accueillie par la base d’utilisateurs, car elle est répétée avec le nouveau modèle.

Le dernier semble avoir une conception similaire au grès, ou du moins au silicone avec une finition en grès. Il est difficile de le dire en regardant l’image, qui n’est pas de très bonne qualité précisément. Ce que nous ne pouvons pas confirmer de quelque manière que ce soit, c’est si ce sont toutes les coques officielles, ou si OnePlus en lancera plus à l’avenir.

Le design, qui a déjà été officiellement confirmé par l’entreprise avec tous les détails, n’est plus un mystère. Les boîtiers, ou du moins une partie d’entre eux, ne le sont pas non plus grâce à Evan Blass. Et en ce qui concerne le design, il semble qu’il sera totalement continuateur si l’on considère le OnePlus 11.



