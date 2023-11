Les conseils de Tim Cook qui peuvent t’aider si tu veux travailler chez Apple

Le PDG d’Apple a commenté lors d’une interview quelques conseils pour travailler chez Apple.

Tim Cook parle lors d’une interview des critères qu’Apple recherche chez les personnes qu’elle embauche

L’interview que Tim Cook a accordée à Dua Lipa fait beaucoup parler. D’une part, nous savons déjà que le prochain PDG d’Apple est déjà prévu, ou l’une des fonctions préférées d’iOS du PDG de l’entreprise basée à Cupertino. Cependant, lors de l’entretien avec la chanteuse, Cook a également donné quelques conseils à tous ceux qui souhaitent travailler dans l’entreprise.

Les conseils de Tim Cook pour travailler chez Apple

Et lors de l’interview, le PDG d’Apple a également pris le temps de parler de ce qu’Apple recherche chez les personnes qui souhaitent travailler au sein de l’entreprise. Selon Cook, voici ce qui est le plus apprécié :

Pas besoin d’avoir un diplôme universitaire : Tim Cook a déclaré lors de l’entretien qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme universitaire pour travailler chez Apple. Cela est pris en compte pour certains postes, mais il a souligné qu’ils embauchaient de nombreuses personnes qui n’en avaient pas. La connaissance du code est appréciée : Bien que cela ne soit pas nécessaire pour les candidats, Cook a affirmé qu’il appréciait beaucoup que les personnes qui souhaitent travailler chez Apple connaissent le code. Il a également souligné les avantages d’utiliser des outils tels que Swift UI. Des personnes collaboratives : L’une des qualités les plus appréciées pour travailler chez Apple est la capacité du candidat à travailler en équipe. Apple ne veut pas d’individualisme et croit énormément en la synergie et que les meilleures idées sont le fruit de la contribution de tous. Curiosité : Tim Cook a également déclaré qu’Apple recherche des personnes curieuses. Des personnes qui posent des questions, qui s’intéressent aux choses. Cela, associé à la capacité de collaborer et de travailler en équipe, est l’un des traits les plus appréciés.

Revenant sur le deuxième point, Tim Cook a souligné lors de l’interview que tout le monde devrait apprendre le code car c’est une manière d’exprimer qui nous sommes. De plus, c’est un langage universel que tout le monde peut comprendre.

Certains de ces conseils sont directement liés à certaines valeurs de l’entreprise telles que l’égalité entre les individus, l’égalité des chances ainsi que le travail d’équipe. La curiosité des personnes est quelque chose qu’Apple a toujours valorisé, tant pour l’embauche de personnes que pour le partage du travail des autres.

Postuler chez Apple est très simple. Il suffit de se rendre sur la page des offres d’emploi d’Apple, de créer un compte ou de se connecter avec son identifiant Apple, de créer un profil avec toutes les informations nécessaires et de postuler pour le poste souhaité via le moteur de recherche. Plus le profil est complet, mieux c’est, et il est important de remplir des champs tels que la lettre de présentation. Enfin, il faut faire preuve de patience car de nombreuses demandes sont faites quotidiennement, ce qui signifie qu’il peut y avoir des délais pour être contacté pour un entretien.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :