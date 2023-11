Le remake de Silent Hill 2 a-t-il été annulé ? Bloober Team clarifie enfin l’état du jeu une fois pour toutes

La semaine dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le remake de Silent Hill 2 ne se passerait pas très bien.

Cela fait un an depuis l’annonce du très attendu remake de Silent Hill 2. Les joueurs n’ont pas reçu beaucoup de mises à jour depuis lors, ce qui les a amenés à penser que le développement ne se passe pas très bien.

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Bloober Team, le studio en charge du remake de Silent Hill 2, a partagé un nouveau communiqué sur X (anciennement Twitter) pour expliquer l’avancement du développement, mettant ainsi fin à toutes les rumeurs sur une possible annulation.

« L’équipe travaille très dur pour que Silent Hill 2 ait la meilleure qualité possible« , commence le communiqué. « Nous voulons clarifier que le développement avance sans problème et selon le calendrier prévu. Nous comprenons que de nombreux joueurs espèrent des nouvelles du jeu, et nous apprécions leur engagement ».

En plus de remercier une fois de plus tout le support, le studio a demandé « un peu de patience » aux joueurs : « Quand Konami, en tant qu’éditeur du jeu, fournira plus d’informations, nous sommes sûrs que l’attente en vaudra la peine. Merci pour la compréhension et le support ! ».

Le remake de Silent Hill 2 a été annoncé en octobre de l’année dernière, lors d’un événement exclusif consacré à la saga d’horreur de Konami. L’événement a été très productif, car il a également annoncé Silent Hill: Townfall, Silent Hill: Ascension, un nouveau film Silent Hill et Silent Hill f, qui sera un nouveau jeu se déroulant dans un Japon magnifique mais terrifiant des années 60.

En plus de connaître ses exigences pour PC, ce que l’on sait du remake de Silent Hill 2, c’est qu’il présentera certaines différences avec le jeu original et qu’il aura une jouabilité « sans coupures » ni écrans de chargement. D’autres détails, tels que l’inclusion de l’histoire originale de Pyramid Head dans le remake de Silent Hill 2, ne sont que des rumeurs.

Le très attendu remake n’a pas encore de date de sortie, mais il finira par arriver sur PlayStation 5 et PC (la dernière plate-forme aura sa propre date de sortie).



