Les nouveautés les plus importantes qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

Nous vous présentons toutes les nouveautés qui sont arrivées dans la version bêta et officielle de WhatsApp pour iOS et Android.

Les dernières nouveautés arrivées sur WhatsApp

Nous allons vous présenterles meilleures nouveautés de WhatsApparrivées ces derniers jours. Ces derniers temps, l’application se met à jour en ajoutant de nouvelles fonctionnalités tant dans sa version bêta que dans sa version stable pour iOS et Android. C’est pourquoi nous avons compiléles nouveautés les plus importantesqui sont récemment arrivées.

Nous allons maintenant vous énumérer toutes les nouveautés qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours dans sa version bêta pour iOS, Android et la version de bureau. De plus, nous mentionnerons également quelques détails qui sont également arrivés dans la version stable que l’on peut trouver sur l’App Store, qui met en avant la possibilité de se connecter avec une adresse e-mail.

Les dernières nouveautés les plus importantes de WhatsApp

Bien que la plupart des nouveautés aient été observées dans lesversions bêta de WhatsApp pour iOS et Android, elles méritent d’être mentionnées car nous pourrions les voir dans le futur, comme cela s’est déjà produit avec des changements tels que lenouveau designdont beaucoup profitent déjà alors qu’il se déploie progressivement. Voici les changements les plus marquants des derniers jours :

Dans laversion bêta 2.23.25.10 pour Android, il a été découvert que WhatsApp aura bientôt une option permettant aux propriétaires de chaînes suspendues de demander une révision de la suspension et d’obtenir sa levée. En relation avec la nouveauté précédente, dans laversion bêta 2.23.25.10 pour Android, il a été découvert que lorsque le propriétaire d’une chaîne suspendue demande une révision, il pourra spécifier la raison de cette demande. Grâce à la versionbêta 2.23.25.10 pour Android, il a été découvert que l’application ajoutera une fonction pour afficher les informations de profil dans nos discussions, ce qui permet à nos contacts de voir plus facilement les changements que nous apportons. D’autre part, dans laversion bêta 23.24.70 pour iOS, il a été découvert qu’il était possible de se connecter via notre adresse e-mail, une fonctionnalité déjà disponible dans la version de l’App Store et qui est déployée progressivement. Dans la versionbêta 23.24.10.71 pour iOS, certains utilisateurs peuvent expérimenter un nouvel raccourci qui ouvre des discussions enrichies par l’IA.

Il est indéniable que Meta travaille sur une belle série de nouveautés pourWhatsApp. Peut-être que la plus intéressante est la possibilité, à l’avenir, de ne plus avoir besoin d’amis pour discuter via l’application grâce à l’intelligence artificielle. Nous resterons attentifs pour vous prévenir lorsque toutes ces nouveautés deviendront une réalité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :