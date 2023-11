Vous pouvez désormais envoyer des photos et des vidéos qui s’autodétruisent sur WhatsApp pour PC

Les utilisateurs de PC peuvent désormais envoyer des images et des vidéos éphémères.

Nous vous expliquerons comment envoyer des photos et des vidéos qui sont supprimées après les avoir vues sur WhatsApp pour PC

Les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur peuvent déjà envoyer des photos éphémères, qui se « d’autodétruisent » après les avoir visualisées. Il y a un an, l’application de messagerie a supprimé la fonction d’envoi et de visualisation d’images et de vidéos de ce type sur PC, mais elle est maintenant de retour, permettant de les envoyer. Cependant, nous ne pourrons pas les ouvrir.

Comment envoyer des photos et des vidéos éphémères sur WhatsApp sur ordinateur

La manière d’envoyer des photos qui s’autodétruisent sur WhatsApp sur PC est très similaire aux photos normales. Nous devons simplement ouvrir la conversation, appuyer sur la trombone pour envoyer une image et sélectionner celle que nous souhaitons envoyer. Une fois choisie, appuyez sur le cercle avec un « 1 » à l’intérieur. Il deviendra vert. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à envoyer la photo. Il est possible d’envoyer des photos éphémères aussi bien dans les conversations individuelles que dans les groupes. Le processus est le même pour les vidéos.

La personne qui la reçoit ne pourra pas l’ouvrir depuis l’ordinateur, seulement depuis un téléphone portable. C’est ainsi parce qu’il existe des méthodes simples pour effectuer une capture d’écran sur PC, ce qui n’est pas aussi facile sur un téléphone portable, bien qu’il soit également possible de sauvegarder des photos éphémères. Par conséquent, si le destinataire utilise un ordinateur, il recevra un message lui indiquant qu’il ne peut voir la photo que sur son terminal.

L’envoi de l’image est possible sur différentes versions d’ordinateur. Vous pouvez le faire à la fois depuis WhatsApp Web et depuis l’application Windows. Il est également disponible dans les versions Mac et iPad.

Cette fonctionnalité est déjà disponible et a été mise à disposition d’un grand nombre d’utilisateurs. Cependant, tout le monde ne peut pas envoyer de photos éphémères depuis un PC, car la mise à jour qui le permet n’est pas disponible en même temps pour 100 % des utilisateurs. Si vous ne pouvez pas encore le faire, vérifiez si vous disposez de la dernière version de WhatsApp pour PC et, si ce n’est pas le cas, mettez-la à jour. Si vous ne parvenez toujours pas à le faire, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire tôt ou tard, la fonctionnalité n’est tout simplement pas encore disponible pour votre compte.

