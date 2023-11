L’application de Samsung pour améliorer les photos grâce à l’IA arrive sur le Galaxy A54

L’application Galaxy Enhance-X arrive sur les Samsung Galaxy A54 5G grâce à la mise à jour vers One UI 6 avec Android 14.

Le dos du Samsung Galaxy A54 5G en couleur vert lime / Photographie : David Freire

En juillet de l’année dernière, Samsung a lancé une nouvelle application native pour ses téléphones appelée Galaxy Enhance-X, un puissant outil d’édition de photos qui utilise la puissance de l’IA (intelligence artificielle) pour vous permettre d’effectuer toutes sortes d’améliorations, telles que identifier et supprimer les imperfections, améliorer la qualité des images ou augmenter leur résolution, d’un simple toucher.

Au milieu de cette année, Samsung a annoncé que l’application Galaxy Enhance-X allait arriver sur les terminaux les plus remarquables de la série Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy Z, mais désormais le géant coréen élargit la disponibilité de cette application à plus de smartphones de son catalogue, car l’un de ses Galaxy A les plus récents, le Samsung Galaxy A54 5G, est déjà compatible avec elle.

Les propriétaires du Galaxy A54 5G peuvent déjà utiliser l’application Galaxy Enhance-X

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, avec le déploiement de la version officielle d’One UI 6 avec Android 14, le géant coréen intègre l’application Galaxy Enhance-X dans certains de ses terminaux de milieu de gamme élevée comme le Samsung Galaxy A54 5G, qui nous a laissé une très bonne impression après l’avoir analysé en détail.

Ainsi, si vous avez un Samsung Galaxy A54 5G mis à jour vers One UI 6, vous pourrez télécharger et installer l’application de photographie Galaxy Enhance-X directement depuis la boutique d’applications de Samsung, la Galaxy Store. Dans le cas où vous avez mis à jour votre Galaxy A54 5G vers Android 14 et que cette application n’apparaît pas encore dans la Galaxy Store, ne vous inquiétez pas, il est probable qu’il faudra un peu de temps avant qu’elle ne soit accessible à tous les utilisateurs.

Galaxy Enhance-X est une application de photographie alimentée par l’IA qui vous permet non seulement d’améliorer facilement vos photos, mais qui comporte également une série de fonctions vraiment utiles, telles que Sky Guide, une fonctionnalité qui vous permet d’identifier des constellations, des galaxies et plus encore sur des photos de nuit, l’option d’ajouter un effet d’exposition prolongée aux vidéos courts ou Single Take, une caractéristique grâce à laquelle vous pouvez réduire le bruit sur les images et les vidéos pour améliorer leur qualité.

Le Galaxy A54 5G ne sera que le premier des Galaxy A à recevoir Galaxy Enhance-X, puisque cette application de photographie commencera à arriver très bientôt sur les Galaxy A53, Galaxy A34 et Galaxy A33.

