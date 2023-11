Redmi Watch 4 : la montre connectée économique ultime aura un écran AMOLED, un boîtier en aluminium et une couronne rotative.

Selon Redmi lui-même, le Redmi Watch 4 sera doté d’un écran AMOLED de 1,97 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

La nouvelle Redmi Watch 4 sera disponible avec plusieurs options de bracelet

Tout en préparant l’arrivée de ses nouveaux fleurons, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, sur le marché mondial, prévue pour le début de l’année 2024, le géant chinois continue de travailler pour lancer de nouveaux appareils avant la fin de ce mois de novembre, et une bonne preuve en est qu’il peaufine les détails pour la tenue d’un événement dans son pays natal le 29 novembre prochain, lors duquel la marque Redmi présentera sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Redmi K70, et sa nouvelle smartwatch abordable, la Redmi Watch 4.

Eh bien, la propre société chinoise vient de dévoiler certaines des caractéristiques de la Redmi Watch 4 avant son lancement, parmi lesquelles nous devons souligner un boîtier en aluminium, une couronne rotative et un grand écran AMOLED.

Confirmation de certaines spécifications de la nouvelle Redmi Watch 4

Le compte officiel de Redmi sur Weibo a récemment partagé quelques publications dans lesquelles il confirme de nouveaux détails sur le successeur de la Redmi Watch 3, que nous avons déjà pu analyser en profondeur.

Ainsi, grâce à ces fuites, nous savons déjà que la Redmi Watch 4 sera la première montre intelligente de la marque à être fabriquée en métal, puisqu’elle aura un boîtier en aluminium et une couronne rotative en métal taillée en diamant qui vous permettra de naviguer entre les différents menus de cette nouvelle smartwatch.

De plus, Redmi a également confirmé que cette nouvelle montre intelligente serait équipée d’un grand écran AMOLED de 1,97 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Par ailleurs, la Redmi Watch 4 sera une smartwatch hautement personnalisable, car elle sera disponible avec plusieurs types de bracelets différents, qui pourront être facilement changés grâce à un système de libération rapide, et elle disposera de plus de 100 cadrans de montre parmi lesquels choisir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :