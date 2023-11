Les meilleures mascottes virtuelles que tu peux installer sur Android

Une incroyable sélection des 4 meilleurs jeux de mascottes virtuelles pour Android, nourrissez, jouez et prenez soin de votre mascotte virtuelle !

Tous ces jeux nécessitent beaucoup de temps d’investissement, car les mascottes virtuelles ont des points de santé, vous devez donc être attentif à tous leurs soins.

Si vous êtes une de ces personnes qui aiment les animaux, en particulier les mascottes, mais que votre situation ne vous permet pas d’en avoir un vrai, tout n’est pas perdu ! Que ce soit parce que l’endroit où vous habitez ne vous permet pas d’avoir des animaux de compagnie, ou parce que certaines personnes avec lesquelles vous partagez votre maison ont des allergies, il existe plusieurs alternatives qui vous donneront la possibilité de prendre soin et d’interagir avec des animaux virtuels.

Grâce à l’énorme quantité d’applications et de jeux disponibles sur le Google Play Store, vous pourrez adopter, nourrir et prendre soin d’une petite mascotte virtuelle. Afin de ne pas perdre votre temps à chercher ce type d’applications sur Internet, nous vous montrerons ici quelles sont les meilleures mascottes virtuelles pour Android.

Voici les meilleures applications et jeux de mascottes virtuelles pour Android

Voici les meilleures applications et jeux de mascottes virtuelles pour Android

Lors de la sélection d’applications et de jeux de mascottes virtuelles, nous n’avons pris en compte que deux choses : 1 – le jeu vidéo est entièrement gratuit (avec le moins de microtransactions possible), et 2 – ils sont amusants. Heureusement, nous avons trouvé 4 applications de mascottes virtuelles qui répondent à ces critères.

Bubbu – My Virtual Pet Cat

Avec une jouabilité très similaire au célèbre Tamagotchi (en termes de mécanismes de jeu), Bubbu vous donnera la possibilité de prendre soin, nourrir, habiller et interagir avec un chat qui nécessite beaucoup de soins.

De plus, cette mascotte virtuelle dispose de plus de 30 mini-jeux, qui sont mis à jour chaque mois. Cette application comprend également des activités supplémentaires qui permettent d’obtenir des éléments uniques pour personnaliser l’apparence du petit chaton.

Télécharger depuis Google Play | Bubbu – My Virtual Pet Cat

Dogotchi: Mascota Virtual

Considéré comme le petit frère du célèbre jeu Tamagotchi, c’est une option intéressante à prendre en compte, surtout si vous voulez revenir aux années 90, époque où ce type de jeux était très populaire.

Avec une interface très primitive, en 8 bits, il est très simple à jouer, car les éléments de jeu apparaissent sur l’écran principal. Vous devrez être attentif 24 heures sur 24 à la mascotte virtuelle qui apparaît dans Dogotchi, car vous devrez la nourrir, la laver, jouer avec elle et lui donner tous ses médicaments.

Télécharger depuis Google Play | Dogotchi

My Tamagotchi Forever

Entièrement repensé, ce jeu est la nouvelle version du célèbre Tamagotchi japonais sorti sur le marché au début des années 90. Il est important de préciser qu’il ne ressemble en rien au jeu original, mais cela peut être très bénéfique, car il offre une expérience de jeu unique.

Tout comme le classique Tamagotchi, vous devrez nourrir, jouer, élever et nettoyer votre mascotte. Et ce n’est pas tout, cette version comprend une fonctionnalité de réalité augmentée, qui s’intègre parfaitement à la prémisse du jeu.

Télécharger depuis Google Play | My Tamagotchi Forever

Pou

Il était pratiquement impossible de ne pas inclure dans cette liste une des mascottes virtuelles les plus célèbres de ces dernières années. Ancien, mais considéré comme l’un des meilleurs, ce jeu continue de recevoir des millions de téléchargements chaque année.

Sans publicité à l’intérieur, ce qui est indéniablement à souligner, vous devrez prendre soin d’une mascotte très affectueuse et attrayante. Le nourrir, jouer avec lui, le habiller et le laver ne sont que 4 des plus de 20 choses que vous pouvez faire avec cette mascotte virtuelle amusante.

Télécharger depuis Google Play | Pou

En conclusion, nous tenons à préciser que nous avons décidé de ne pas inclure dans la liste le jeu populaire Peridot, qui est considéré comme la fusion parfaite entre Tamagotchi et Pokémon. La raison de cette décision est que ce jeu est rempli d’achats intégrés (il faut dépenser de l’argent pour pouvoir jouer sans limitation).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :