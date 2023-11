Que se passe-t-il si vous avez une dette avec une compagnie téléphonique

Nous vous expliquerons comment les opérateurs agiront et nous répondrons aux questions les plus courantes.

Voici ce que vous devez faire si vous avez une dette envers un opérateur de téléphonie

Si vous vous demandez ce qui se passe lorsque vous avez une dette envers une société de télécommunication, dans cet article, nous vous expliquerons ce qui se passe et répondrons à toutes vos questions. « Peuvent-ils me saisir? », « Vais-je continuer à recevoir des appels? », « Vont-ils me mettre sur une liste de mauvais payeurs? » sont seulement quelques-unes des questions les plus courantes à ce sujet. Voici tout ce que vous devez savoir.

Téléphonie fixe ou mobile et Internet

La situation n’est pas la même pour la téléphonie fixe que pour la téléphonie mobile, Internet ou tout autre service fourni par un opérateur. La téléphonie fixe est considérée comme un service essentiel, auquel tous les citoyens ont droit, ce que l’on appelle le « Service universel de télécommunications ».

La loi espagnole établit certaines règles pour la téléphonie fixe, avec des délais précis, tandis que pour les téléphones mobiles, cela dépendra du contrat signé avec l’opérateur. Bien que nous vous présenterons les règles ci-dessous, cet article vous concerne car les procédures et les conséquences peuvent parfois s’appliquer aux impayés liés à la téléphonie mobile et à d’autres services.

De l’avis initial à la coupure totale du service

Lorsque vous avez une dette envers votre opérateur, le processus par lequel il la réclame n’est pas le même au début qu’à la fin. Il vous accordera d’abord un délai « de courtoisie » pour la régler, mais si la situation persiste, il pourra résilier le contrat et même vous poursuivre en justice et vous saisir.

Si vous êtes préoccupé par cette dernière situation, ne vous inquiétez pas. Il est vrai que votre compagnie peut entamer une procédure judiciaire contre vous lorsque vous avez une dette, mais ce n’est pas courant ni immédiat. D’une part, il ne vaut souvent pas la peine pour eux de dépenser des ressources pour une dette qui ne représente probablement pas une grosse somme d’argent pour eux ; d’autre part, avant de vous poursuivre en justice, ils vous avertiront plusieurs fois.

Cela dit, nous allons détailler les délais dans lesquels les compagnies téléphoniques agissent lorsque vous avez une dette.

1 mois de dette

La première phase consiste en des avertissements initiaux. Lorsque vous n’avez pas payé une dette pendant moins d’un mois, votre opérateur vous avertira à plusieurs reprises.

Si vous continuez à ne pas la payer après un mois, il coupera probablement votre ligne, bien qu’il devra vous prévenir 15 jours à l’avance. Vous pourrez néanmoins continuer à recevoir des appels, mais pas à en passer.

3 mois de dette

Si la situation se prolonge pendant plus de 3 mois, l’opérateur pourra suspendre définitivement le service. Cela signifie qu’il résiliera votre ligne et mettra fin à toute relation commerciale avec vous.

Si la situation persiste…

À ce stade, il est possible qu’il prenne différentes mesures. Outre la suspension de la ligne, il pourra entamer une procédure judiciaire dans le but de récupérer le montant de votre dette. Le déclenchement ou non de cette procédure dépendra de son jugement, qui sera à son tour influencé par le montant total de l’argent que vous lui devez. Ce n’est pas la même chose de réclamer 60 euros ou 400.

Si la procédure se poursuit, il est possible que vous fassiez l’objet d’une saisie. Néanmoins, les dettes envers les opérateurs ne sont généralement pas très élevées, donc ils ne vont pas vous saisir votre maison, le plus probable, si cela se produit, c’est qu’ils retirent une partie de votre salaire ou de votre compte bancaire.

Une autre action est de vous inscrire sur une liste de mauvais payeurs. Une liste de mauvais payeurs est un fichier contenant les données des personnes qui n’ont pas payé leurs dettes. Être sur l’une de ces listes comporte des conséquences négatives qui rendront plus difficile la souscription d’un autre service, par exemple, si une personne se voit refuser un prêt bancaire ou la souscription d’une nouvelle ligne auprès d’un opérateur en raison d’une facture impayée d’eau.

Les questions les plus fréquentes sur les dettes

Je ne sais pas si j’ai une dette

Il est très étrange que vous ayez une dette sans que l’opérateur ne vous en informe. Comme toute entreprise, ils ne vont pas arrêter de réclamer de l’argent sans raison, donc vous serez informé. Néanmoins, vous pouvez toujours les contacter pour vérifier. Vous pourrez également consulter les factures sur le site web ou l’application de votre opérateur.

Puis-je changer d’opérateur si j’ai une dette envers l’actuel?

Oui, on ne peut pas vous refuser la portabilité en raison d’une dette envers un autre opérateur. Si, par exemple, vous avez une dette envers Vodafone et que vous souhaitez passer chez Movistar, ils ne peuvent pas vous refuser un contrat avec le deuxième opérateur pour cette raison, vous pourrez partir en conservant même votre numéro.

Ce qui peut se produire, et c’est assez courant, c’est que vous ne pourrez pas souscrire à d’autres services auprès de l’opérateur avec lequel vous avez une dette. De plus, si vous êtes sur la liste des mauvais payeurs, certaines entreprises, qui n’ont rien à voir avec la téléphonie, peuvent vous refuser leurs services.

Que se passe-t-il si j’ai un téléphone portable avec l’opérateur?

Si vous payez en plusieurs fois un téléphone portable ou si votre compagnie vous en a loué ou prêté un, l’appareil appartient toujours à l’entreprise. Cela signifie qu’il ne vous appartient pas, mais à eux, et ils peuvent vous le réclamer. De plus, vous ne pouvez pas le vendre.

Quand les dettes sont-elles prescrites?

Même si vous ne payez pas vos dettes, elles seront prescrites au bout de 3 ans. Cependant, il y a un problème : votre nom ne sera pas retiré de la liste des mauvais payeurs. Lorsque vous êtes inscrit sur l’une de ces listes, cela restera pendant 5 ans à partir de la date de l’inscription, sauf si vous réglez la dette et que cela est enregistré.

Mais attention, cela ne sera prescrit qu’au bout de 3 ans si l’opérateur ne vous a pas poursuivi en justice pour les impayés. Dans ce cas, il s’agit d’une procédure judiciaire qui suivra un autre chemin.

En ce qui concerne la liste des mauvais payeurs, vous pouvez en sortir en effectuant le paiement. Si vous ne le faites pas, vous n’y resterez pas toute votre vie ni jusqu’à ce que vous régliez la dette, mais pendant 5 ans après l’inscription.

Suis-je sur une liste de mauvais payeurs?

Il est pratiquement impossible d’être sur une liste de mauvais payeurs sans le savoir. Tout d’abord, l’entreprise qui peut vous inscrire doit vous en avertir préalablement avant de le faire. Par ailleurs, lorsque vous êtes inscrit, la liste de mauvais payeurs doit vous avertir dans un délai maximal de 30 jours à compter de la situation, en précisant qui l’a fait, le montant d’argent réclamé et vos droits. Pendant cette période, la liste doit maintenir votre identité secrète, c’est-à-dire que d’autres entreprises ne pourront pas savoir si vous y êtes inscrit.

Il existe différentes listes de mauvais payeurs, également appelées « fichiers ». En France, il y en a 3 principaux : ASNEF, RAI et CCI, ainsi que d’autres secondaires.

Un autre aspect à prendre en compte est que vous ne pouvez pas être inscrit sur une liste de mauvais payeurs pour des montants inférieurs à 50 euros. De plus, tout le monde ne peut pas le faire, car il est nécessaire de fournir des documents sur les factures et le montant ne peut pas avoir été réclamé administrativement ou judiciairement par le débiteur, ou par le biais d’un processus alternatif pour résoudre le litige.

Est-ce que je peux être saisi pour un impayé envers un opérateur?

Nous avons déjà répondu à cette question précédemment, mais nous allons y revenir car c’est l’un des aspects qui préoccupent le plus les utilisateurs. Oui, vous pouvez être saisi pour une dette envers un opérateur, mais c’est très rare. Tout d’abord, l’opérateur ne trouve souvent pas rentable d’ouvrir un litige judiciaire, avec les dépenses de temps et de ressources que cela implique. De plus, pour être saisi, il doit y avoir eu un jugement pour impayés et vous devez avoir épuisé tous vos recours. Par conséquent, atteindre cette situation est très rare.

Je n’ai pas de dettes mais mon opérateur pense que si

Dans ce cas, vérifiez que vous n’avez pas de dettes et parlez avec la compagnie. Rappelez-vous que c’est à eux de prouver que vous avez une dette, pas à vous de prouver que vous en êtes exempt. Si elles continuent de vous menacer, déposez une réclamation et portez plainte contre elles, car il s’agit de votre argent et de vos droits. Tout comme pour l’engagement de durée minimale, votre dignité en tant que client ne doit pas être entachée.

