10 applications peu connues pour Android qui sont beaucoup plus utiles que ce que vous pensez

Découvrez 10 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très populaires, mais qui en valent la peine.

Applications sur un téléphone Android

Bien que Google Play Store dispose d’un catalogue très étendu d’applications gratuites et payantes, plus de 3,5 millions pour être précis, la plupart d’entre nous avons tendance à utiliser les applications recommandées par le store Google ou celles qui nous sont suggérées par nos amis et notre famille.

Cela nous amène à ne pas essayer certaines applications qui sont très utiles, c’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous un total de 10 applications peu connues, mais que vous ne devriez vraiment pas négliger.

Photo Compressor and Resizer

La première application de cette liste est Photo Compressor and Resizer, un outil gratuit qui vous permettra de comprimer rapidement des photos et d’ajuster leur taille et leur résolution avec une perte minimale de qualité.

De plus, cette application dispose également d’une fonction de recadrage grâce à laquelle vous pourrez supprimer les parties indésirables d’une image et elle dispose d’une interface simple et intuitive, ce qui la rend très facile à utiliser.

Equalizer Music Player Booster

Equalizer Music Player Booster est un lecteur de musique complet compatible avec votre smartphone, les appareils Android TV et les téléviseurs intelligents, qui dispose d’un égaliseur 7 bandes, d’un amplificateur de basses et de 10 réglages sonores professionnels basés sur différents genres musicaux : acoustique, classique, dance, électro, flat, hip-hop, jazz, pop, R&B et rock.

Equalizer Music Player Booster est une application gratuite, avec des annonces et des achats in-app allant de 0,99 euros à 49,99 euros, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

OneSync: Autosync for OneDrive

Comme son nom l’indique, OneSync est une application gratuite qui se charge de synchroniser automatiquement les fichiers, les dossiers et les sauvegardes que vous avez stockés dans le cloud de Microsoft avec vos appareils.

De plus, le développeur de cette application propose également des outils similaires pour d’autres services de stockage en nuage tels que Google Drive, Dropbox ou Mega.

Descargador de vídeos

Descargador de vídeos est une application gratuite pour Android qui vous permet de télécharger une vidéo à partir de n’importe quel réseau social de manière très simple, car elle dispose d’une fonction qui détecte automatiquement une vidéo et la télécharge.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous offre également la possibilité de télécharger des images et de la musique, et elle dispose d’un lecteur multimédia intégré grâce auquel vous pourrez visionner des contenus dans une grande variété de formats tels que mp3, m4a, mp4, m4v, mov, avi, wmv, doc, xls, pdf ou txt, entre autres.

Rastreo de Paquetes y Pedidos

Si vous effectuez souvent des commandes sur des sites de commerce électronique chinois tels que AliExpress ou Temu, vous devriez essayer cette application de suivi de colis, car elle utilise une plateforme appelée 17TRACK, qui dispose d’ une grande base de données de plus de 2 000 transporteurs et opérateurs de courrier à l’échelle mondiale et vous permet de suivre n’importe quelle commande en provenance de l’extérieur de l’Europe, que ce soit depuis la Chine ou les États-Unis.

Rastreo de Paquetes y Pedidos est une application entièrement gratuite et sans publicité, mais elle propose des fonctionnalités premium que vous pouvez débloquer via des micro-paiements allant de 1,89 euros à 104,99 euros.

Temp Mail – Correo temporal

Si vous ne voulez pas utiliser votre adresse e-mail personnelle pour vous inscrire sur des sites web et des boutiques en ligne, nous vous recommandons d’essayer Temp Mail – Correo temporal, une application gratuite qui vous permet de créer des adresses e-mail temporaires et jetables qui disparaîtront définitivement après 10 minutes.

Mejorador de Fotos IA

Cette application gratuite utilise l’IA pour améliorer la qualité des anciennes photos, des photos floues ou de faible définition et donne des résultats vraiment impressionnants.

De plus, cette application est capable de reconnaître automatiquement les visages dans les selfies ou les photos de groupe et d’améliorer les détails du visage en un seul clic, d’augmenter la résolution des photos de 200 % ou même de 500 % et d’améliorer la netteté des photos en les éclaircissant.

NaturalReader – Text to Speech

NaturalReader est un excellent outil de transcription de texte en voix qui vous permet de convertir tous types de textes, fichiers PDF, pages web et même eBooks en audio.

C’est l’une des meilleures applications que nous avons testées pour la transcription de textes, car elle dispose de 5 voix de narrateur différentes en espagnol, toutes de qualité supérieure par rapport à d’autres applications similaires.

Automate

Automate est un outil gratuit d’automatisation des tâches qui vous permet de faire en sorte que votre appareil réalise certaines actions automatiquement, telles que allumer le Wi-Fi lorsque vous arrivez à la maison ou effectuer une sauvegarde d’un dossier sur votre téléphone tous les jours.

PackPoint: lista de equipaje

Nous terminons cette liste d’applications peu connues, mais très utiles pour Android avec PackPoint, une application gratuite qui vous permet de créer des listes de bagages.

Essentiellement, cette application vous aide à savoir ce dont vous avez besoin d’emporter dans votre valise en fonction de la durée de votre voyage, des conditions météorologiques à votre destination et des activités que vous avez prévues.

