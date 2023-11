OnePlus 12 : voici son design définitif en 3 couleurs différentes

Il sera présenté le 4 décembre prochain, il est donc logique que OnePlus continue de montrer son prochain « flagship » pour secouer l’arbre… Voici toutes ses finitions !

Il s’agit de l’image dévoilée sur X montrant les trois finitions possibles du futur « flagship » OnePlus 12.

Ils ont toujours maîtrisé le hype mieux que quiconque et les machines médiatiques, même à l’époque de Carl Pei, et il ne semble pas que l’intégration de OnePlus dans la structure de OPPO ait changé d’un iota la façon de travailler du fabricant né à Shenzhen, en Chine, finalement l’un des plus jeunes de l’industrie et aussi l’un des plus inquiets avec sa philosophie ‘never settle’ et ses tueurs de « flagship ».

Il est donc logique que face à une présentation imminente comme celle de leur prochain fleuron, le OnePlus 12, qui aura lieu dans leur pays d’origine le lundi 4 décembre, de nouvelles rumeurs, nouvelles et fuites ne cessent d’apparaître sur un smartphone qui, il est vrai, va jouer à un niveau supérieur à ce que OnePlus avait l’habitude de faire.

En effet, si quelque chose a apporté la fusion avec OPPO, c’est précisément du muscle et une puissance beaucoup plus grande pour se positionner face aux géants du marché, offrir tout ce qu’il y a de mieux dans le paysage actuel et rivaliser avec n’importe qui pour le trône du marché, qui en 2023 a été attribué à Samsung dans nos Prix Netcost-security.fr.

En réalité, OnePlus se permet depuis un certain temps même des luxes réservés à la gamme la plus haut de gamme, comme celui d’ajouter à ses recettes des signatures illustres en photographie telles que celle de Hasselblad, qui ornera à nouveau l’arrière d’un design continu que nous pouvons maintenant voir en détail.

Eh bien, chers lecteurs, à moins d’une semaine de la présentation du OnePlus 12, nous pouvons déjà le voir dans toute sa splendeur grâce à une image dévoilée sur X par Abhishek Yadav (@yabhishekhd), un leaker bien connu en Inde.

Il est vrai qu’il ne nous montre pas beaucoup de choses nouvelles, car il avait déjà été question d’une continuité de la ligne avec une mise à jour du matériel et une amélioration de la photographie, ce que nous pouvons confirmer car l’arrière est pratiquement identique à celui que nous connaissons du modèle actuel OnePlus 11.

Nous pouvons commenter les trois finitions, qui semblent être en verre avec les tons traditionnels blanc et noir, ainsi qu’une finition curieuse et attrayante qui simule le marbre dans des tons verdâtres et qui, personnellement, est celle que je préfère.

Il ne reste plus qu’à attendre encore quelques jours et nous le connaîtrons officiellement, mais ne vous déconnectez pas trop car OnePlus ne restera pas immobile ces jours-ci et nous montrera certainement plus de détails sur ces OnePlus 12 qui arrivent à grands pas… Notez bien le 4 décembre !



