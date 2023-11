4 téléphones mobiles qui doivent encore être présentés en 2023 (et pour lesquels il vaut la peine d’attendre)

Marcas como OnePlus, realme y OPPO aún tienen que presentar grandes terminales antes de que finalice este año.

Il ne reste plus qu’un peu plus d’un mois avant la fin de 2023, mais les fabricants de téléphones mobiles nous réservent encore de grandes surprises qui valent la peine d’attendre. realme, OnePlus, Redmi et OPPO sont les marques qui ont attendu le dernier mois de l’année pour présenter leurs nouveaux smartphones haut de gamme et attention, ce sont des modèles qui visent très haut.

Bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement présentés, les fuites nous permettent de connaître les principales caractéristiques de ces smartphones. Nous savons qu’ils seront très puissants, que certains d’entre eux feront un gros pari sur le système photographique et que leurs batteries auront une charge rapide incroyable. Voyons quels sont ces 4 smartphones qui doivent encore être présentés en 2023, quand ils seront officiellement présentés et ce que nous savons d’eux jusqu’à présent.

realme GT 5 Pro

realme n’a pas renouvelé sa gamme haut de gamme depuis longtemps, donc ce realme GT 5 Pro suscite de grandes attentes. Nous savons qu’il sera très puissant, avec un processeur présumé Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Parmi les caractéristiques révélées du realme GT 5 Pro, on trouve également un immense écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Ce futur smartphone de realme serait une révolution grâce à sa configuration de mémoire supérieure, avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne. Sa batterie ne serait pas en reste, avec une capacité de 5 400 mAh et une compatibilité avec la charge rapide de 100W. Si ces données se confirment lors de la présentation, il est clair que le realme GT 5 Pro serait un véritable monstre.

Les fuites ont également révélé que le téléphone aurait un appareil photo Sony Lytia LYT-T808, un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels et un objectif grand angle Omnivision OV08D10. En ce qui concerne la caméra frontale, elle serait de 32 mégapixels et serait située dans un trou dans l’écran. La date de présentation de ce realme GT 5 Pro est confirmée pour le 7 décembre, nous aurons donc bientôt tous les détails officiels le concernant.

OnePlus 12

Un autre grand lancement de fin d’année est le OnePlus 12. La date de présentation du nouveau « flagship killer » de OnePlus est le 4 décembre, c’est pour bientôt. Cependant, nous n’avons pas besoin d’attendre pour connaître certaines des caractéristiques de ce OnePlus 12. Comme il s’agit d’un haut de gamme, il sera équipé du nouvel et flamboyant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui pourrait être accompagné de jusqu’à 24 Go de RAM.

Ceux qui auront ce smartphone pourront également profiter d’un écran de haute qualité. Tout indique qu’il s’agit d’un écran OLED de 6,7 pouces qui occupera toute la façade, avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, entre autres caractéristiques. Il semble que OnePlus continuera à utiliser un écran incurvé, comme il l’a déjà fait avec les générations précédentes. En revanche, il améliorera l’autonomie, avec une batterie de 5 400 mAh qui aspire à être la plus grande jamais équipée par la marque.

Pour ce OnePlus 12, il est également confirmé que OnePlus continuera à collaborer avec Hasselblad, ce qui donne une grande importance aux caméras. Selon les fuites, le module arrière pourrait être composé d’un objectif principal de 50 MP, d’un objectif ultra grand angle de 50 MP et d’un capteur téléobjectif pouvant atteindre 64 MP. Il reste à le tester, mais le OnePlus 12 aspire d’ores et déjà à être l’un des meilleurs smartphones qui arriveront sur le marché européen en 2024.

Série Redmi K70

La fin de 2023 nous apporte également le lancement de la famille Redmi K70, qui se situe dans la gamme haut de gamme économique. La date de présentation est fixée au 29 novembre et nous savons déjà que la série comprendra 3 modèles : Redmi K70, Redmi K70 Pro et Redmi K70E. Pour l’instant, Xiaomi a seulement confirmé que la version Pro sera équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, en plus d’intégrer un système de refroidissement révolutionnaire pour éviter tout problème de surchauffe.

Nous en savons également plus sur le futur Redmi K70E, qui sera le premier téléphone du marché à être équipé du MediaTek Dimensity 8300 Ultra comme processeur. Attention, le chipset est censé dépasser les 1 520 000 points sur AnTuTu, se rapprochant ainsi du score du Xiaomi 13 Pro avec Snapdragon 8 Gen 2.

Le fabricant chinois a également confirmé que le Redmi K70E aura un écran OLED avec un taux de rafraîchissement élevé, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 90 W et, surtout, HyperOS comme système d’exploitation.

Série OPPO Find X7

Avant la fin de l’année, nous attendons également la présentation de la série OPPO Find X7, également située dans le haut de gamme du marché. De l’OPPO Find X7 Pro, nous attendons beaucoup de choses, car c’est le téléphone chinois équipé du processeur MediaTek qui a explosé tous les records sur Antutu avec plus de 2 millions de points.

Plus précisément, il est équipé de la puce MediaTek Dimensity 9300 et est accompagné de 16 Go de RAM, 1 To de stockage et Android 14 comme système d’exploitation. Pour l’instant, nous n’en savons pas beaucoup plus sur la future gamme haut de gamme d’OPPO, mais il est clair qu’elle aura plus que suffisamment de puissance.

