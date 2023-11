Il n’est pas encore trop tard pour acheter ce haut de gamme compact de Samsung, pour 320 euros de moins.

Ce smartphone de Samsung dispose d’un excellent écran, d’une performance exceptionnelle et de très bonnes caméras, en plus d’une réduction de 320 euros pendant le Black Friday.

Le Black Friday 2023 est sur le point de se terminer, mais vous avez encore quelques heures pour profiter des bonnes affaires disponibles dans les stores. Si vous voulez remplacer votre ancien téléphone par un téléphone haut de gamme, le Samsung Galaxy S23 est l’une des meilleures options actuellement disponibles. Il offre une qualité exceptionnelle dans tous les domaines et, surtout, il bénéficie d’une réduction de 320 euros qui vous permet de l’acheter pour seulement 699 euros sur Amazon.

L’offre proposée par ce store est spectaculaire, car ce smartphone compact haut de gamme de Samsung n’a jamais été aussi bas que les 1 019 euros de départ. De plus, le chargeur de 45 W est inclus, un accessoire que vous ne trouverez pas si vous l’achetez dans le store officiel de Samsung. Une autre bonne option est de vous procurer le Samsung Galaxy S23 chez PcComponentes, où il est également proposé à 699 euros, mais le chargeur qui l’accompagne est de seulement 25 W.

Nous avons déjà vu que ce Galaxy S23 a un prix scandaleusement bas, mais vaut-il la peine d’être acheté ? Oui, sans aucun doute, surtout si vous préférez les smartphones compacts. Il dispose d’un écran AMOLED qui offre une image exceptionnelle, d’une puissance pour exécuter n’importe quelle application en toute fluidité, d’un système de caméras avancé et il est même déjà mis à jour vers Android 14. En bref, c’est l’achat parfait pour profiter de la meilleure expérience.

Personnellement, la première raison pour laquelle je vous recommande ce Samsung Galaxy S23 est son design. J’ai eu l’occasion de l’utiliser et je le trouve extrêmement pratique, tant dans son utilisation que pour le porter dans notre poche. En effet, c’est un smartphone compact, avec un écran de seulement 6,1 pouces, il se glisse parfaitement dans la main. De plus, en tant que véritable smartphone haut de gamme de Samsung, il dispose d’une excellente qualité de construction.

La qualité élevée se retrouve dans son écran, l’un des meilleurs du marché. À ces 6,1 pouces mentionnés précédemment, s’ajoutent la technologie AMOLED, la résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 hertz. Qu’est-ce que cela signifie ? Les images que vous verrez seront excellentes à tous les niveaux. D’ailleurs, le lecteur d’empreintes est intégré à cet écran même.

Le Samsung Galaxy S23 est un téléphone que vous pouvez utiliser pour effectuer n’importe quelle tâche, des plus basiques aux plus exigeantes. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, il dispose donc de plus que suffisamment de puissance pour exécuter des jeux ou des applications de retouche photo lourds. Notez que le modèle en promotion est le meilleur, avec 256 Go de stockage. Bien sûr, il ne manque pas non plus la connectivité 5G.

Un autre aspect important de ce smartphone, selon moi, est qu’il bénéficie d’une politique de support extensive garantie par Samsung. Il est livré avec Android 13 avec Samsung One UI 5.1, avec 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité à venir. En réalité, le Samsung Galaxy S23 a déjà été mis à jour vers Android 14 avec One UI 6. Sans aucun doute, c’est une option idéale si vous recherchez un téléphone qui gardera ses performances pendant de nombreuses années.

Je vous recommande également ce téléphone haut de gamme pour les superbes vidéos et photos que vous pourrez prendre avec ses caméras. À l’arrière, il dispose d’un objectif principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP, tandis que la caméra frontale est de 12 MP. Nous pouvons vous assurer que c’est une configuration de caméras très polyvalente qui vous offrira des images exceptionnelles.

Étant donné qu’il s’agit d’un téléphone compact, vous pouvez douter de l’autonomie du Samsung Galaxy S23. Cependant, sa batterie de 3 900 mAh est capable de tenir toute la journée avec une seule charge. En termes de chargement, il prend en charge 25W par câble, 15W sans fil et peut également charger d’autres appareils avec une puissance de 4,5W.

Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé ce Samsung Galaxy S23 et nous lui avons attribué une note de 90 sur 100, il est clair que nous le considérons comme un smartphone remarquable. La réduction de 320 euros sur Amazon et sur PcComponentes ne durera que quelques heures, profitez-en avant qu’elle ne disparaisse.

