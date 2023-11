Que faire lorsque le clavier se déconfigure : causes et solutions

Dans ce guide, je vais vous expliquer les procédures à suivre si votre clavier est déconfiguré.

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce que vous devez faire lorsque le clavier de votre ordinateur est déconfiguré. Bien que je me concentre sur Windows, car c’est le système d’exploitation le plus populaire, de nombreux conseils que je vous donne ici s’appliquent également à d’autres systèmes d’exploitation, tels que macOS ou Linux. Pour faciliter la lecture, cette publication est divisée en trois parties.

Tout d’abord, je vais vous montrer quelques problèmes liés à la distribution du clavier, une configuration qui est modifiée à partir des paramètres de Windows. Ensuite, je vous parlerai de quelques problèmes de connexion que vous devez vérifier lorsque le problème est que le clavier se déconnecte ou n’est plus disponible sur l’ordinateur. Enfin, je traiterai d’autres questions importantes, telles que les dommages matériels.

Problèmes liés au système d’exploitation

Commençons par les problèmes que le système d’exploitation, dans ce cas Windows, peut générer lors de la configuration du clavier. Le plus courant est que la bonne distribution ne soit pas appliquée et que les touches écrivent d’autres lettres ou symboles. Voyons comment résoudre ce problème.

Supprimez les langues inutiles

La langue de Windows peut conditionner la distribution des touches appliquée au clavier. Par conséquent, lorsque vous appuyez sur certaines touches, elles n’écrivent pas le caractère qui devrait être. C’est un problème qui vient du système d’exploitation et qui se produit avec les meilleurs claviers Logitech et d’autres marques, mais aussi avec des périphériques plus modestes.

La solution consiste à ajuster les paramètres de Windows pour le résoudre. La première façon de le faire est de supprimer les langues que vous n’utilisez pas. Il est préférable de ne conserver que la langue principale pour éviter que la distribution ne change involontairement. Voici comment faire :

Ouvrez les Paramètres de Windows. Ouvrez le menu latéral et accédez à Heure et langue. Accédez à la section Langue et région. Sélectionnez les langues dont vous n’avez pas besoin, cliquez sur le bouton des trois points et choisissez Supprimer.

Si vous ne laissez qu’une seule langue, comme l’espagnol, une seule distribution de clavier sera configurée.

Alternez entre les langues avec Alt + Maj

Si vous avez besoin de maintenir deux distributions, vous devez savoir comment passer de l’une à l’autre et éviter les problèmes liés à l’utilisation d’une configuration incorrecte. Grâce à deux raccourcis clavier de Windows, il est très facile de passer d’une à l’autre.

L’un d’eux est Windows + Barre d’espace et l’autre est Alt + Maj. Utilisez l’un ou l’autre pour changer la distribution du clavier et le configurer correctement.

Utilisez le sélecteur de la barre des tâches

Enfin, il existe une autre façon de changer la langue du clavier lorsque celui-ci est déconfiguré. Je parle du bouton dédié à cette tâche dans la barre des tâches. Vous le reconnaîtrez car il indique le code de la langue active sur le clavier.

Si vous cliquez dessus, un sélecteur s’affichera vous montrant les distributions disponibles sur l’ordinateur. Sélectionnez celle dont vous avez besoin et profitez d’écrire avec votre clavier.

Problèmes de connexion à vérifier

Une autre possibilité est que le clavier se soit déconnecté. Vous aurez l’impression qu’il est déconfiguré, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Continuez à lire pour découvrir ce que vous devez faire pour diagnostiquer correctement la défaillance.

Vérifiez l’état de la connexion Bluetooth

Il arrive que même les meilleurs claviers sans fil du marché connaissent des problèmes de connexion Bluetooth. Les causes peuvent être diverses, d’un adaptateur défectueux à la suppression du périphérique de l’ordinateur.

Je vous recommande d’ouvrir les paramètres de Windows, d’aller dans la section des périphériques Bluetooth et de vérifier si le clavier est connecté. Si c’est le cas, Windows vous indiquera la batterie restante. Si elle est faible, rechargez le clavier pour éviter les déconnexions.

D’autre part, lorsque le périphérique n’est pas connecté, mais qu’il apparaît dans cette liste, cela signifie qu’il y a eu un problème avec la connexion. Enfin, la dernière possibilité est que le clavier n’apparaisse même pas parmi les périphériques Bluetooth associés. Si c’est le cas, cliquez sur Ajouter un périphérique pour le reconnecter.

Vérifiez l’état de l’adaptateur sans fil

Ce que je vous ai expliqué dans la section précédente s’applique aux claviers sans fil Bluetooth. Cependant, le vôtre peut fonctionner par radiofréquence. Dans ce cas, il aura un adaptateur spécifique.

Je vous recommande de vérifier ce qui suit :

Que l’adaptateur est connecté . Il doit être connecté à un port USB de l’ordinateur pour être associé au clavier.

. Il doit être connecté à un port USB de l’ordinateur pour être associé au clavier. Que le clavier est allumé . Rechargez-le si nécessaire.

. Rechargez-le si nécessaire. Que le connecteur USB de votre ordinateur fonctionne réellement. Essayez de le brancher sur un autre port ou sur un autre appareil. Évitez d’utiliser un concentrateur, dans la mesure du possible.

Téléchargez les pilotes du clavier

Certains claviers sont accompagnés d’un logiciel du fabricant pour appliquer certains réglages ou modifier le comportement du périphérique. Si le périphérique dispose de pilotes, je vous recommande de les installer. Les outils fournis par le fabricant vous aideront non seulement avec la connexion, mais vous permettront également de connaître l’état du périphérique en profondeur.

Vérifiez les connexions filaires

Enfin, si vous rencontrez des problèmes avec un clavier filaire, il est bon de vérifier si la connexion est en bon état. Vérifiez le câble ainsi que le connecteur USB. Essayez de connecter le clavier à un autre appareil et évitez les concentrateurs. Dans la mesure du possible, connectez le clavier directement à l’ordinateur.

Autres problèmes courants du clavier

En conclusion, il existe d’autres problèmes courants qui peuvent vous faire penser que votre clavier est déconfiguré. La plupart d’entre eux sont liés au matériel. Par exemple, il se peut qu’une touche ne fonctionne pas correctement ou que le clavier ne fonctionne plus car il y a un problème de batterie.

Si vous avez identifié un problème matériel avec le clavier, contactez le fabricant pour faire valoir votre garantie. Si vous êtes en dehors de la période de couverture, envisagez d’acheter un nouveau clavier. Dans la plupart des cas, c’est la manière la plus efficace de résoudre simultanément tous les problèmes matériels de votre appareil actuel. Seuls les claviers mécaniques détachables peuvent être réparés.

