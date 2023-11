Kelsey Grammer, Frasier, parle d’un possible crossover avec Cheers

Il est plus probable qu’ils viennent simplement le voir dans sa nouvelle maison.

Qui aurait dit à Kelsey Grammer que son personnage, introduit presque sans le vouloir dans la troisième saison de Cheers, qu’il faillit ne pas interpréter, nous donnerait autant à parler 40 ans plus tard, mais c’est comme ça. Frasier Crane est arrivé, a vu et a psychoanalysé, et son personnage a tellement plu qu’à la fin de la célèbre sitcom en mai 1993, il a commencé à jouer dans sa propre émission, et ce dès septembre de la même année.

Frasier, né comme un spin-off, a duré autant de saisons que sa série mère, soit 11, pour que nous nous fassions une idée de l’importance d’un personnage qui a finalement permis à Grammer de jouer dans différentes séries télévisées et même sur grand écran. Au cinéma, son interprétation de la Bête dans plusieurs films X-Men est très connue et appréciée (et attention aux spoilers, il pourrait également apparaître dans The Marvels, nous en restons là), et à la télévision, son interprétation (vocale) de l’acteur secondaire Bob dans Les Simpsons est plus que remarquable. En réalité, son frère dans Frasier, David Hyde Pierce, qui joue le rôle de Niles Crane, double également Cecil, le frère de Bob, dans la version originale des Simpsons.

Nouvelle saison de Frasier

Cette même année 2023, nous avons vu Frasier revenir et devenir à nouveau le protagoniste d’une série qui n’est rien d’autre qu’une suite, du moins dans le temps, de celle qui s’est terminée en 2004. Dans la réalité et dans la série, 20 ans se sont écoulés, et maintenant Frasier est plus âgé, son fils Frederick est adulte et tous les deux sont retournés à Boston, où ils se retrouveront confrontés à de nouvelles situations des plus inattendues mais aussi à des visages familiers, car c’est précisément là que se trouve le célèbre bar, le Cheers.

C’est pourquoi, chez Deadline, ils n’ont pas hésité à demander à Grammer si nous verrons plus de personnages de Cheers dans la deuxième saison du nouveau Frasier, ou mieux encore, si Frasier Crane retournera dans le mythique bar lors d’un possible crossover entre les deux séries, ce qui ne semble pas très probable. « Je ne suis pas sûr que les scénaristes de Cheers aimeraient que nous revenions dans le vieux bar. C’est du genre, laissons ça où c’est ; c’est un monument dans la mémoire de l’histoire de la télévision. Mais est-il possible que nous voyions quelqu’un des vieux temps dans le bar ? Peut-être ». Et il se souvient également de son camarade Sam Malone : « j’aime beaucoup Ted [Danson] et j’adorerais faire quelque chose avec lui. Nous n’avons simplement pas encore développé cette idée ».

Il est donc assez clair que ramener des personnages de Cheers dans Frasier est possible, mais jamais l’inverse. C’est curieux comment les choses se sont terminées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :