Ainsi apprennent les smartphones à faire des photographies : OPPO Imaging Lab

L’OPPO Imaging Lab est le centre d’étude de la marque pour améliorer ses photographies.

L’OPPO Find N3 réalisant des photos sur un robot automatisé

Nous avons visité le laboratoire de tests photographiques d’OPPO, ce qu’ils appellent Imaging Lab, où la société de Shenzen réalise des milliers de photographies avec ses différents smartphones pour obtenir la meilleure photo possible avec les modèles qu’elle présente sur le marché. Grâce à cela, nous savons maintenant un peu mieux comment et pourquoi ils effectuent tous ces tests. Dans ce département (une petite partie du travail de développement photographique de la technologie actuelle des téléphones), plus de 100 ingénieurs spécialisés en imagerie analysent des données et des résultats, en plus de bénéficier de l’aide de deux éléments essentiels à notre époque, l’intelligence artificielle et les robots.

Tout d’abord, précisons que nous ne disons pas que c’est la méthode la plus parfaite pour obtenir la photo parfaite, mais c’est la méthode actuelle de l’entreprise dans l’une de ses usines de Shenzen. Cette méthode ne constitue qu’une partie, et en plus de la compléter par d’autres études photographiques, si nous parlons de leurs appareils haut de gamme, tout ce processus complexe est complété par le travail des ingénieurs de Hasselblad en Suède, qui réalisent des tests similaires à ceux-ci et bien d’autres complémentaires pour obtenir probablement certaines des meilleures photos que nous ayons jamais pu prendre avec un téléphone portable. Le dernier exemple en date est le nouveau OPPO Find N3 (et son cousin proche) qui, grâce à son capteur Lytia, est une des références du marché actuel.

Visite de l’OPPO Imaging Lab

Dans ce cas, ce qui nous a le plus intéressé, c’est de pouvoir prendre nous-mêmes des photos dans leur centre de tests -vous verrez plusieurs photos prises avec l’OPPO Reno10 Pro dans cet article lors de cette visite-. Bien que pas dans les mêmes positions pour une raison que nous vous expliquerons plus tard, il est intéressant de savoir quels scénarios et situations les fabricants choisissent pour comprendre les caméras, et je peux vous dire qu’il y en a beaucoup. Comprendre pourquoi ils décident de prendre ces photos et quelles images ils utilisent comme référence pour l’étalonnage des capteurs de leurs différents appareils est une étape clé.

En ce qui concerne l’espace, il s’agit d’un espace compartimenté où le fabricant dispose de différentes situations courantes, d’un salon de maison, d’une librairie, d’une salle de loisirs, de restaurants et même d’un petit store de téléphones portables (avec des appareils OPPO, bien sûr). Tout cela permet d’analyser différentes situations lumineuses et éléments. Il est clair qu’il y a différentes lumières, ponctuelles, plus grandes, plus chaudes, plus froides et surtout avec des couleurs. C’est l’une des situations les plus complexes pour un téléphone, différencier correctement la température de couleur réelle, au-delà des différentes dominantes des surfaces de la pièce ou des lumières qui frappent les objets, et c’est là que nous avons vu quelques exemples vraiment importants, des lumières vertes illuminant une scène où l’OPPO Find N3 était capable de comprendre que la température de couleur et la teinte étaient correctes.

Comparaison des photos

En tant qu’amateur de photographie du point de vue le plus traditionnel, ce que j’aime le plus -et même si je suis un fervent défenseur de la photographie avec smartphones- c’est que la marque a précisé que ses comparaisons se font avec d’autres modèles de téléphones. Plus précisément avec les meilleurs du marché, c’est-à-dire les vaisseaux amiraux de cette année des différents fabricants. OPPO se charge de trouver les meilleurs téléphones photo du marché et de prendre des photos avec eux dans ces situations conçues par eux pour les mettre à l’épreuve.

L’une des questions lors de cette visite, où comprendre tout le processus était la clé, était la raison pour laquelle ils utilisaient un smartphone et non un appareil photo professionnel spécifique, mais l’un des ingénieurs des installations s’est chargé de commenter que dans les situations étudiées dans ce laboratoire, et en partant des paramètres fondamentaux de chaque photo, les appareils photo professionnels sont encore nettement supérieurs en termes de qualité par rapport à ce que les smartphones sont capables d’offrir.

La photo parfaite (à cette étape)

Pour les premiers tests, plusieurs paramètres spécifiques sont mesurés, pas beaucoup et assez basiques. Nous ne parlons pas de toutes les caractéristiques de la photo, nous allons aux points les plus fondamentaux, en évitant la photographie computationnelle. Le plus important à cette première étape et en comparaison avec les différentes photos, les paramètres à mesurer sont le bruit, le détail et la température. Personnellement, je dois ajouter que si cela est bien à partir du départ, la photo est bonne pour moi, le problème survient lorsque le téléphone ne comprend pas qu’il doit y avoir du bruit ou lorsque des choses étranges se produisent avec la température de couleur -car il est très difficile de corriger cela dans un fichier JPG-.

Comme point de départ, et pour obtenir cette soi-disant « photo parfaite », on fait confiance à l’œil humain. Ce n’est pas encore le moment de l’intelligence artificielle, ce qui nous attire et que nous aimons beaucoup. En fin de compte, l’œil humain est capable de comprendre des choses qu’il pourra ensuite transmettre à l’intelligence artificielle sur chaque photo spécifique, ce qui n’est pas simple à partir d’une opération basique de programmation.

Dans ce processus, un expert en photographie cherche parmi les résultats que les meilleurs téléphones du marché sont capables d’offrir la prétendue « photo parfaite », toujours selon ses critères. Parmi toutes les prises de différents téléphones, la meilleure est choisie et si, à ce stade, il n’y a aucun résultat qui puisse être considéré comme « parfait » selon son critère, la meilleure photo (ou celle qui s’en rapproche le plus) est modifiée numériquement à l’aide d’un logiciel de retouche photo pour créer ainsi la photo parfaite. Si nous ne pouvons pas l’obtenir naturellement, nous la créons, c’est une bonne option.

Cette prise sera utilisée comme référence pour analyser les résultats des différents smartphones et capteurs utilisés par la marque. Nous n’avons pas demandé quel smartphone avait les photos directes les plus « parfaites », mais ils ne le savent probablement pas non plus et font toujours des tests sans référence.

Comment ces tests sont-ils réalisés

La photo parfaite sélectionnée/créée par l’expert en photographie est comparée aux photos prises par les différents modèles d’OPPO. Pour réaliser ces photos dans les différents espaces, OPPO utilise plusieurs robots qui prennent des séries de photos. Dans ces scénarios, il y a aussi des changements, car dans le même scénario, les rideaux peuvent être ouverts ou non, offrant à cet endroit une lumière naturelle ou différentes lumières artificielles.

L’un des robots les plus curieux est celui du selfie, avec une tête de mannequin qui se déplace dans les différentes zones pour prendre des photos. Différents mannequins sont utilisés pour modifier le teint de la peau et comprendre comment les différentes pigmentations réagissent aux différentes lumières et températures de couleur.

Les robots suivent un parcours défini et prennent toujours les photos depuis la même position, car c’est de là qu’elles doivent être comparées, avec une assez grande précision. Finalement, de petits changements de position varient parfois les scènes, surtout lorsque des lumières latérales sont impliquées. Les pièces sont marquées au sol avec différentes étiquettes qui fournissent des informations au robot pour trouver sa « place » dans la pièce et servent également de référence aux ingénieurs d’image d’OPPO.

Ces robots prennent constamment des séries de photos -ils s’arrêtent pour se recharger-. Pour chaque série, ils prennent un total de 500 photos avec chacun des capteurs arrière du smartphone à analyser. Dans notre cas, nous avons vu l’OPPO Find N3 installé sur eux, ce qui signifie qu’à chaque série, ils obtiennent environ 1500 photos de référence dans les différents scénarios de la marque.

L’intelligence artificielle aide à l’étalonnage

Après les prises de vue, vient l’étape de comparer les photos, et c’est là que l’intelligence artificielle intervient. À partir de la photo parfaite sélectionnée par l’expert en photographie, l’intelligence artificielle compare les résultats des photos prises avec les smartphones d’OPPO par rapport à cette première photo en termes de bruit, de détail et de température de couleur.

Avec ces informations, on essaie d’obtenir que les photos obtenues avec les nouveaux appareils répondent de la meilleure façon possible à ces paramètres, en demandant même que le résultat des terminaux les plus puissants de l’entreprise soit meilleur que celui de la photo parfaite, essayant ainsi que chaque année les photos des nouveaux vaisseaux amiraux soient supérieures à celles des années précédentes.

Tout au long de ce processus de test, des milliers de photos réalisées avec les différents capteurs des smartphones à tester sont analysées, et toutes ces épreuves se déroulent dans de nombreux environnements différents (vous pouvez voir tous les espaces disponibles) et avec des conditions variables de lumière et de pigmentation de la peau pour les selfies.

Cette partie du processus n’est qu’un petit élément parmi tout ce que représente la photographie sur un smartphone haut de gamme, par la suite, des photos sont analysées dans des situations réelles, il y a aussi des calibrations des capteurs avec les différents processeurs d’image, et dans le cas d’OPPO et de sa collaboration avec Hasselblad, le travail est multiplié avec l’ajout de certains éléments supplémentaires, tels que la science des couleurs de la marque suédoise ou les fonctionnalités relatives aux options de photographie en format RAW étendu, où bon nombre de ces tests sont réalisés d’une perspective plus photographique et d’étude pure.

