Cette nouvelle batterie pourrait arriver bientôt pour révolutionner la durée de nos téléphones portables

La technologie mobile a besoin de batteries plus performantes et d’une meilleure densité.

On pense que les batteries au sodium-ion pourraient remplacer les batteries au lithium-ion

Il existe des milliers de conseils pour charger votre téléphone portable plus rapidement ou pour prolonger la durée de vie de la batterie au-delà de ce qui est habituel. En effet, que nous ayons un téléphone portable haut de gamme ou bas de gamme, lutter contre la batterie est un combat pratiquement perdu. De plus, plus nos téléphones portables sont puissants, plus il est difficile de lutter contre leur décharge, donc si nous demandons une puissance brute, nous devons également prendre en compte le fait que l’efficacité ne sera pas la même.

C’est pourquoi de nombreux chercheurs travaillent à la création d’une nouvelle batterie pour remplacer les classiques batteries au lithium-ion. Pour le moment, l’une des alternatives les plus intéressantes est la batterie au sodium-ion et un grand pas encourageant vient d’être franchi pour résoudre ces problèmes.

La batterie au sodium-ion la plus dense du monde

Il existe différents types de batteries dans le monde. Par exemple, le Honor Magic V2 utilise une batterie au silicium et au carbone avec une densité supérieure aux batteries au lithium-ion habituelles. Dans ce cas, la batterie au sodium-ion est beaucoup plus lourde et plus grande que celles fabriquées par la marque chinoise, elle n’a donc pas encore été testée sur des téléphones portables, mais il est vrai que sa densité de 160 Wh par kilogramme est vraiment impressionnante.

En réalité, la percée réalisée par Altris et Northvolt est si surprenante que, comme indiqué dans El Periódico de la Energía, nous pourrions être confrontés à un concept révolutionnaire et couronné de succès qui va bientôt être produit en masse. En grande partie en raison de ses caractéristiques très simples.

En effet, la fabrication de ce type de batterie est beaucoup plus simple que celle des batteries traditionnelles. En grande partie parce que les composants sont plus faciles à obtenir et moins toxiques, ce qui réduit considérablement la complexité du processus de fabrication à grande échelle.

Ils ont réalisé la plus grande cellule de batterie au sodium-ion en termes de densité d’énergie .

. Sa densité est supérieure à 160 Wh par kilogramme. Il s’agit d’un bond incroyablement important dans la technologie.

Elle sera utilisée pour stocker de l’énergie de manière très rentable, c’est pourquoi elle est déjà en préparation pour une production de masse.

Elle a une durée de vie intéressante et ne se réchauffe pas trop.

Elles sont faciles à construire et les matériaux sont très abondants, donc leur fabrication en masse ne pose aucun problème, contrairement aux batteries au lithium-ion.

De plus, elle n’est pas polluante.

Pour toutes ces raisons, nous assistons à un développement très intéressant. Les batteries conventionnelles ne répondent plus à nos besoins car elles sont insuffisantes. Les téléphones portables haut de gamme ont de plus en plus de difficultés avec leurs batteries précisément parce que la seule solution est de les rendre plus grandes, mais cela se répercute sur le poids du produit. Cette batterie, en revanche, est très dense, ce qui permet de l’appliquer avec beaucoup de succès dans des espaces réduits.

Pour l’instant, elle sera destinée au stockage de l’énergie, mais il est possible qu’elle arrive bientôt dans les véhicules électriques et peut-être aussi dans les téléphones portables. C’est quelque chose qui sera grandement apprécié à l’avenir. Surtout si l’on considère qu’elle a un impact environnemental très faible et que les matériaux de fabrication ne sont pas rares.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :