Pourquoi cela ne vaut pas la peine de désactiver ProMotion pour économiser la batterie sur votre iPhone

Apple s’est efforcé d’améliorer la capacité de la batterie de ses mobiles au fil des ans, mais il reste encore du travail à faire, surtout si on le compare à certains modèles Android. C’est pourquoi vous avez sûrement envisagé à un moment donné de désactiver ProMotion sur votre iPhone pour économiser un peu de batterie, ce que vous ne devriez pas faire.

Si vous ne le savez pas, la fonction ProMotion d’Apple permet aux écrans de ses smartphones d’atteindre des taux de rafraîchissement de 120 Hz. En particulier, c’est la technologie qui ajuste dynamiquement cette fréquence de rafraîchissement de 1 Hz, celle utilisée avec l’écran toujours allumé de l’iPhone (le mode Always On Display), jusqu’à 120 Hz pour exploiter au maximum les jeux en ligne ou les défilements d’écran, par exemple.

Pour les mobiles les plus puissants de la dernière série, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, qui disposent respectivement de 4 323 et 4 852 mAh, on pense que c’est l’une des caractéristiques qui consomme le plus de batterie. Cependant, nous vous avons déjà dit il y a quelques mois que l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro ne consomme pas tant de batterie que cela, et il est temps de démentir un nouveau mythe.

Si vous désactivez ProMotion sur l’iPhone, vous ne ferez que économiser 5% de batterie

Jason Cross de Macworld a décidé de réaliser quelques tests et de limiter la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui peut être configuré dans la section « Accessibilité » des paramètres de l’iPhone. De cette manière, il perdrait l’une des fonctionnalités qui font briller les iPhone Pro, mais il contribuerait également à améliorer l’autonomie de sa batterie. Du moins, c’est ce que Cross a cru au départ.

Après avoir effectué quelques tests de performance avec Geekbench 4, il a réalisé que l’amélioration de l’autonomie de la batterie n’était que de 5%. Cependant, l’éditeur technologique a également reconnu que si vous renoncez à ProMotion avec des jeux qui supportent des fréquences de rafraîchissement élevées, la différence est beaucoup plus perceptible, réduisant pratiquement de moitié l’utilisation de la batterie.

Par conséquent, si vous êtes un joueur invétéré et que vous passez de longues heures à jouer sur votre mobile, vous remarquerez de grandes économies de batterie en désactivant cette fonction, mais vous devrez également accepter la perte de la haute fréquence d’images. Si ce n’est pas votre cas, cela ne vaut pas la peine de désactiver ProMotion pour économiser seulement 5% de batterie, à moins que vous ne soyez à court de batterie et sans chargeur ou prise à portée de main.

