Les 5 meilleures nouveautés qu’aura iOS 18

Nous allons vous parler des 5 nouveautés d’iOS 18 les plus importantes qui arriveront sur votre iPhone l’année prochaine. Oui, il reste près d’un an avant que cette nouvelle version ne soit lancée, mais nous commençons déjà à connaître certains des changements que nous verrons dans cette nouvelle version lorsqu’elle sera lancée pour les iPhone compatibles en 2024.

Tout au long de cet article, nous allons vous énumérer les principales nouveautés d’iOS 18 qui arriveront l’année prochaine. Parmi elles, nous trouvons l’ et une meilleure stabilité. Alors, avec tout cela en tête, passons à chacune d’elles.

Les 5 nouveautés d’iOS 18 les plus importantes qui arriveront sur votre iPhone en 2024

Grâce à diverses sources, principalement Mark Gurman, nous connaissons déjà certaines des nouveautés que nous verrions dans iOS 18, nous pouvons donc toutes les regrouper dans une liste pour nous faire une idée de ce que nous verrions.

Réaménagement du système

Un des changements les plus attendus par les utilisateurs est une refonte du système. iOS a le même design depuis plus de dix ans, mais il semble que iOS 18 aura de nouveaux designs, comme l’a récemment souligné Mark Gurman.

Ce ne serait pas surprenant. Nous devons prendre en compte que l’Apple Vision Pro bénéficiera d’un design entièrement repensé, et nous voyons déjà quelque chose de similaire dans iOS 17, dans différentes parties du système d’exploitation qui nous indiqueraient qu’Apple pourrait aller dans cette direction.

Des éléments tels que le nouveau menu iMessage, avec des icônes d’applications rondes, le menu de configuration du bouton d’action des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi que les nouvelles animations qui apparaissent lors de l’utilisation d’AirDrop ou de NameDrop.

Prise en charge du protocole RCS dans iMessage

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée par Apple il y a quelques jours. Il s’agit de la compatibilité d’iMessage avec le protocole RCS de Google pour améliorer les communications entre Android et iPhone. Bien que les bulles continueront d’être bleues et vertes, il s’agit d’une avancée majeure que de nombreux utilisateurs apprécieront.

En pratique, cette décision d’Apple signifie que les utilisateurs d’Android et d’iPhone pourront communiquer entre eux via RCS et profiter d’une série de fonctionnalités de cette nouvelle norme de messagerie, telles que les confirmations de lecture, les indicateurs d’écriture, l’envoi d’images et de vidéos de haute qualité ou la possibilité de partager leur emplacement avec d’autres personnes dans les fils de messages.

Fonctions d’intelligence artificielle

C’est peut-être la nouveauté qui sera la grande protagoniste du prochain système d’exploitation des iPhone. Il semble qu’Apple travaille sur des fonctions d’intelligence artificielle générative dans le but d’améliorer Siri. Un assistant bien plus intelligent que celui actuellement présenté par Apple lors de la prochaine WWDC 2024.

De plus, il est prévu que ces fonctions arrivent également dans des applications telles que Apple Music pour générer automatiquement des listes, dans l’application Messages pour permettre l’écriture intelligente des messages, ou encore dans d’autres applications du système telles que Pages ou Xcode.

Bien que nous disposions déjà de certaines fonctions utilisant l’apprentissage automatique pour fonctionner, dans iOS 18, nous franchirons une nouvelle étape et nous n’aurons pas seulement un meilleur correcteur automatique ou la possibilité de reconnaître des éléments dans l’application Photos grâce à la recherche visuelle.

Possibilité de télécharger des applications en dehors de l’App Store

C’est l’un des plus grands changements qui pourrait arriver à iOS dans son histoire. Si tout se passe comme prévu, Apple a jusqu’au 5 mars de l’année prochaine pour autoriser le sideloading sur l’iPhone et l’iPad, ce qui permettrait les boutiques tierces alternatives.

Cependant, Apple a récemment contesté la DMA, il est donc possible qu’un long processus s’annonce et que nous ne le voyions peut-être pas. Apple a toujours été très réticent à le permettre en raison des conséquences que cela pourrait avoir pour les utilisateurs, mais ce serait également l’une des nouveautés d’iOS 18.

Correction d’erreurs et stabilité

Nous savons déjà qu’iOS 18 est une version qui se concentrera également sur la correction d’erreurs et l’amélioration de la stabilité. Apple place de grandes attentes sur cette version et l’appelle internement une version « ambitieuse et convaincante ». La raison en est de compenser la faible nouveauté que présenteraient les iPhone 16.

Selon Mark Gurman, ils utiliseraient un nouveau système permettant de vérifier que tout fonctionne correctement lors de l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité. Si elle est ajoutée et qu’elle est incompatible avec une partie du système, le développement sera interrompu jusqu’à la résolution du problème avant de poursuivre l’ajout de nouvelles caractéristiques.

Quels iPhone seront compatibles avec iOS 18

Si tout se passe comme prévu, les iPhone qui ne seraient plus compatibles avec iOS 18 seraient les iPhone XR, XS et XS Max. Par conséquent, les iPhone compatibles avec iOS 18 seraient les suivants :

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone SE 2022.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone SE 2020

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

