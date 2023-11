Utilises-tu Mastodon ? Voici le client Android que tu devrais utiliser selon l’équipe de design de Google

Mastodon est un réseau social libre et décentralisé qui ne dépend d’aucune entreprise comme Instagram, Facebook, Threads ou X, mais qui est composé de milliers de serveurs ou d’instances qui fonctionnent de manière indépendante les uns des autres, mais qui sont fédérées pour pouvoir communiquer entre elles. Cela signifie que si vous vous inscrivez sur une instance plus petite comme mastodon.gal, vous pourrez interagir avec un utilisateur qui est sur l’instance mastodon.social, la plus populaire de la plateforme.

Actuellement, il existe une grande variété d’applications Mastodon pour Android, mais selon l’équipe de design de Google, celle que vous devriez utiliser est Megalodon, un client gratuit de Mastodon disponible à la fois sur le Google Play Store et sur le store d’applications libres Droid-ify.

Récemment, le compte officiel de l’équipe de design de Google (@materialdesign) a publié un post sur X, l’ancien Twitter, dans lequel il recommandait à tous les utilisateurs de Mastodon d’utiliser l’application Megalodon, car ce client gratuit utilise Material 3, la version la plus récente du système de design open source de Mountain View.

If you’re on @joinmastodon, are you using the Megalodon app?

The app utilizes Material 3 with features such as:

???? Dynamic Color

⬇️ Bottom navigation bar

✨ And more!

Dig into Megalodon, powered by Material 3 → https://t.co/vLkBoIGshr pic.twitter.com/t1CvfOeC6N

— Material Design (@materialdesign) 20 novembre 2023