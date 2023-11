7 nouveaux jeux mobiles de cette année 2023 à ne pas perdre de vue

Les jeux pour appareils mobiles ont connu une année 2023 pleine de jeux à succès et d’une grande originalité.

Honkai : Star Rail est l’un des jeux qui a attiré le plus d’attention en cette année 2023

Cette année 2023 a été très remarquable à bien des égards, et l’un d’entre eux est le domaine des jeux vidéo mobiles. Avec des sorties qui démontrent un grand potentiel dans le format mobile, ou l’arrivée de grands titres sur ce format (comme Death Stranding sur iPhone), il y a eu une grande variété de jeux vidéo qui montrent, une fois de plus, que ce segment reste puissant aujourd’hui, malgré la résurgence des jeux vidéo sur consoles portables.

7 jeux qui ont brillé en cette année 2023

Il y a eu beaucoup de jeux vidéo remarquables au cours de cette dernière année, et le monde des appareils intelligents n’a pas été exempt de ce succès. De plus, grâce aux composants et capteurs présents sur des appareils tels que les tablettes et les smartphones, il est possible de réaliser des choses complètement originales et uniques pour ce format. Bien que la plupart des appareils ne puissent pas rivaliser graphiquement avec les consoles, comme le montre la liste ci-dessous :

Usagi Shima

Ce jeu, beaucoup moins connu que certains de ceux de cette liste, est un gestionnaire de ressources dans lequel vous devez gérer un village dédié aux lapins. Vous devrez obtenir des carottes pour échanger avec différents établissements, et à mesure que votre village grandira, plus de lapins viendront vous rendre visite. De plus, ils vous demanderont de leur donner à manger, de les caresser, de les brosser… c’est l’un des jeux les plus relaxants et adorables de cette année !

Monster Hunter Now

Si vous êtes fan des jeux de Niantic comme Pokémon GO, mais que vous recherchez une proposition plus axée sur l’action, Monster Hunter Now est ce que vous recherchiez. Également développé par Niantic, vous devrez vous déplacer dans le monde réel pour trouver les bêtes menaçantes qui mettent en danger les écosystèmes. Sorti en cette année 2023, c’est la proposition la plus récente du développeur de jeux mobiles en réalité augmentée et il a déjà dépassé les 10 millions de téléchargements.

Monopoly GO!

Peu de jeux de société sont aussi emblématiques que Monopoly, et c’est précisément pour cette raison que l’arrivée de Monopoly GO dans la bibliothèque de jeux pour smartphones a été l’un des moments les plus attendus par des millions de joueurs à la recherche d’une expérience plus décontractée lorsqu’ils jouent sur leur téléphone portable ou leur tablette. De plus, Monopoly GO a été développé en France.

Honkai: Star Rail

Sorti en cette année 2023, Honkai: Star Rail est un RPG de combat au tour par tour qui fait partie de l’univers de Hoyoverse, tout comme Genshin Impact. Il présente une esthétique anime attrayante, des combats au tour par tour spectaculaires, dans le style de la célèbre saga Persona, et il est également gratuit. Il s’agit de l’un des jeux nominés par Google pour le meilleur jeu de 2023, donc si vous recherchez une aventure RPG dans laquelle vous plonger pendant de nombreuses heures, Honkai: Star Rail est un jeu idéal.

Mighty DOOM

Si une saga de jeux de tir s’est caractérisée par son côté frénétique, c’est sans aucun doute DOOM. Eh bien, en cette année 2023, Mighty DOOM est arrivé sur les appareils intelligents pour se présenter comme un jeu d’action plus convivial mais tout aussi amusant. Si vous aimez le format popularisé par des jeux tels que Brawl Stars dans le passé, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à Mighty DOOM.

Pokémon Sleep

Imaginez un jeu où, au lieu de le compléter avec des compétences, des habiletés ou des stratégies, votre objectif principal est de dormir. Pokémon Sleep a adopté cette méthode de résolution originale pour encourager les joueurs à adopter de bonnes habitudes de sommeil, car plus vous dormez, plus vous avancerez dans votre partie de Pokémon Sleep. De plus, vous pouvez enregistrer votre sommeil à la fois avec votre téléphone et avec le périphérique Pokémon GO Plus+, un appareil qui est également compatible avec Pokémon GO.

Warcraft Rumble

Un classique jeu de tower defense basé sur l’univers de World of Warcraft. C’est le jeu le plus récent de cette liste, sorti en ce mois de novembre 2023, et il est devenu un véritable phénomène parmi les amateurs de ce genre stratégique. De plus, son format convient aussi bien pour jouer sur un smartphone que sur une tablette.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :