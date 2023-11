Le Xiaomi le plus puissant et le moins cher de tout son catalogue est celui-ci pour 250 euros.

Il dispose d’un processeur digne de la gamme haut de gamme actuelle, avec un très bon écran et une grande batterie.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Turbo n’est pas encore officiellement disponible en France, mais c’est une bête pour 250 euros que vous voudrez essayer.

Connaissez-vous le Redmi Note 12 Turbo ? C’est l’un de ces smartphones qui voient le jour en Asie, mais qui ne voient jamais le jour sur notre marché. Mais maintenant, vous pouvez l’obtenir pour seulement 249 euros sur AliExpress Store, avec une livraison gratuite depuis la France. Cela est possible grâce au Black Friday qui se poursuit jusqu’au 30 novembre dans le store asiatique.

Utilisez le code ES30 pour obtenir ce superbe prix pour la version 8/256 Go. Vous pouvez également obtenir la version la plus haut de gamme de toutes avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage pour seulement 310 euros avec le code ES50 ou AEES50. Cette même unité est en vente chez Miravia pour 281 euros avec toutes les réductions applicables.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (8/256 Go)

Obtenez le Xiaomi le plus puissant pour le prix le plus bas

Peu importe combien je regarde ce terminal, il me rappelle toujours le POCO F5. Il dispose d’un corps en polycarbonate et en verre d’une épaisseur de 7,9 mm et d’un poids de 181 grammes. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP53. Il est disponible dans l’offre d’AliExpress en trois couleurs (noir, bleu et blanc). Toutes sont des versions US, donc elles sont livrées avec un adaptateur européen.

À l’intérieur se cache la bête. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne non extensible. De plus, pour les graphismes et pour que les jeux ne souffrent pas du tout, il dispose d’une puce Adreno 725. Ce Redmi Note 12 Turbo offre des performances exceptionnelles avec plus de 1,1 million de points sur Antutu.

De plus, son écran me fascine. Il s’agit d’un écran Amoled de 6,67″ avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale est de 1000 nits et nous pouvons profiter de tout le contenu en HDR10+ et Dolby Vision que nous voulons. En revanche, le capteur d’empreintes digitales est situé sur le côté de l’appareil.

À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec un stabilisateur optique assez remarquable dans toutes les situations. Nous avons une lentille Omnivision de 64 MP, une caméra grand angle Sony de 8 MP et un objectif macro pour les photos de près. Et en tant que caméra selfie, un objectif Samsung de 16 MP très performant pour les photos en mode portrait.

En termes de connectivité, il est l’un des plus complets aujourd’hui, avec la compatibilité avec les réseaux 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6, Dual SIM, GPS, infrarouges et prise casque. Les nostalgiques du câble, dont je fais partie, seront ravis de retrouver le port Jack 3,5 mm.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (8/256 Go)

Enfin, comme tous les téléphones de la famille Redmi Note, celui-ci dispose également d’une très bonne batterie de 5000 mAh. Elle peut nous offrir une autonomie proche de 2 jours complets, voire atteindre une troisième journée. Sa charge rapide de 67W est une valeur ajoutée très utile en cas d’urgence.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :