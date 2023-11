Il a gardé un rocher pensant qu’il était en or : la réalité est qu’il était encore plus précieux

Sans le savoir, il gardait l’une des roches les plus précieuses de la planète.

Elle vaut bien plus que l’or

Au fil des années, nous tournons nos yeux vers le ciel pour les ambitions minières de notre espèce. Extraire des astéroïdes est l’avenir, et pratiquement le présent. Surtout, si l’on considère qu’il y a des astéroïdes qui valent 10 000 milliards de dollars en raison de la grande quantité de ressources qu’ils renferment. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que de nombreuses personnes soient intéressées par les voyages dans l’espace pour obtenir ces objets.

Cependant, il y a une autre possibilité, et c’est de collecter les astéroïdes qui atteignent notre planète de la manière la plus efficace possible pour obtenir de petites quantités de métaux rares qui sont très rares et difficilement accessibles sur Terre.

C’est l’histoire d’un homme qui a gardé une roche en pensant qu’elle contenait de l’or, mais son matériau venait de l’espace et était encore plus précieux.

L’histoire de l’astéroïde de Maryborough

Alors que dans de nombreux pays l’utilisation de détecteurs de métaux est interdite, dans d’autres pays c’est une véritable culture pour ceux qui cherchent des richesses ou veulent découvrir un héritage passé. Habituellement, les pays interdisent leur utilisation car ce qui se trouve sous terre est toujours la propriété de l’État. Cependant, en Australie, ce n’est pas le cas, et selon le Sydney Morning Herald, un homme a trouvé une roche vraiment curieuse pesant plus de 17 kilogrammes avec son détecteur.

Il l’a déterrée et l’a emportée chez lui en pensant qu’elle pourrait être remplie d’or à l’intérieur, mais la réalité était différente. Lorsqu’il est arrivé chez lui, il a essayé de l’ouvrir pour voir quelles précieuses richesses il trouverait, mais aucun de ses outils ne pouvait briser la pierre. Que ce soit avec une scie ou même avec un marteau industriel, il n’a pas réussi à faire bouger la pierre d’un pouce. Pourquoi?

Parce que toute la pierre était en réalité un métal en soi. Elle était composée de métaux cristallisés connus sous le nom de chondrules. Dans ce cas, lorsque l’homme l’a emmenée dans un musée de Sydney, un groupe de chercheurs a cherché à connaître l’histoire géologique de cette pierre et il s’est avéré qu’elle avait 4,6 milliards d’années.

Ainsi, il n’y avait pas d’or à l’intérieur, mais quelque chose de plus précieux et surprenant encore, puisqu’il provenait – supposément – de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et la Terre.

De toute façon, les chondrules sont un outil exceptionnel pour comprendre ce qui se passe dans notre système solaire. C’est la manière la plus efficace d’étudier l’espace, car il n’est pas nécessaire de sortir de notre orbite pour le faire, ce sont des morceaux qui nous parviennent. Dans ce cas, il s’agit d’une pierre très précieuse et intéressante.

