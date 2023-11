Voici le produit le plus rare et exclusif d’Apple qui existe

Un produit rare par son exclusivité et le peu d’unités qui existent dans le monde.

Un prix qui reconnaît les employés les plus anciens

Depuis un certain temps, le catalogue de produits d’Apple a considérablement augmenté. Pour rappel, à l’époque de Steve Jobs, les produits vendus par la société tenaient sur une table, et aujourd’hui, les appareils d’une seule gamme ne tiendraient peut-être pas sur cette table si l’on prend en compte les configurations et les couleurs.

Et bien que peu de gens le sachent, Apple dispose de produits qu’elle ne met pas en vente et qui sont exclusivement réservés à ses employés. Les employés reçoivent de temps en temps des cadeaux tels que vêtements, épinglettes et autres, mais il y a un autre produit qu’ils reçoivent en récompense, et c’est l’un des produits les plus rares en termes d’exclusivité.

N’est-il pas nécessaire de donner plus d’indices, n’est-ce pas ? Et en effet, nous parlons du prix qu’Apple remet aux employés qui travaillent dans l’entreprise depuis plus de dix ans. Et ce n’est pas seulement rare en raison du temps nécessaire pour l’obtenir, mais aussi, récemment, il a été repensé et il existe très peu d’unités pour le moment. Une façon de reconnaître le travail des employés les plus anciens.

Comme nous pouvons le voir sur les images, la première chose qui apparaît en ouvrant le prix, c’est un message de Tim Cook signé, apparemment de sa propre main. Plus précisément, le message dit ce qui suit :

Félicitations pour atteindre ce jalon. Le travail que vous avez accompli, les défis que vous avez rencontrés et les progrès que vous avez rendus possibles, tout cela contribue à une contribution profonde et durable à la mission d’Apple de changer le monde pour le meilleur. Au nom de tous chez Apple, merci pour tout ce que vous apportez à notre voyage ensemble.

Message de Tim Cook sur le prix pour les employés

Après ce message touchant, on trouve un grand bloc d’aluminium recyclé, le même matériau utilisé dans d’autres appareils de la société. Et, au centre du bloc, le logo de la pomme mordue qui est très réfléchissant. Sur le bloc, il y a un autre texte qui dit ce qui suit:

Votre récompense de 10 ans est fabriquée à partir du même aluminium de la série 6000 que nous utilisons pour fabriquer nos produits. Les restes du processus de production sont collectés et reformulés pour créer un alliage 100% recyclé et personnalisé. L’alliage est moulé en lingots longs, puis chaque lingot est découpé en blocs qui sont usinés à la taille finale. La surface est finement polie et les bords sont taillés au diamant.

D’autres prix sont disponibles pour les employés qui ont plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise également. Sans aucun doute, une grande reconnaissance de la part de l’entreprise envers ses employés les plus anciens. Un produit rare en raison de son exclusivité et du peu d’unités qui doivent exister dans le monde.

