Les deux façons alternatives de réveiller votre Xiaomi ou de le mettre en veille sans toucher les boutons physiques du téléphone

Combien de fois déverrouillons-nous et verrouillons-nous notre téléphone portable dans la journée ? Ce n’est pas peu, précisément. Et selon le téléphone, vous pouvez le faire de différentes manières, la plus classique étant d’appuyer sur le bouton physique de verrouillage sur le côté du smartphone, puis de saisir le code PIN, le schéma, en utilisant l’empreinte digitale, le déverrouillage facial, etc.

Les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO vous offrent plusieurs options de déverrouillage, que vous souhaitiez utiliser des éléments biométriques, des mots de passe ou rien du tout. Mais parfois, il suffit de regarder l’écran pour savoir quelle notification vous avez reçue, et de l’éteindre sur le champ. Et pour cela, vous n’avez même pas besoin d’avoir le téléphone entre les mains et d’appuyer sur un bouton. Il suffit de tapoter deux fois l’écran.

Allumer l’écran et mettre votre Xiaomi en veille avec ce simple geste

Tapotez rapidement et doucement l’écran pour allumer le téléphone portable, et faites de même pour le mettre en veille. Cette façon alternative d’activer et de désactiver le Xiaomi est idéale si vous l’avez à côté sur une surface et que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le tenir à la main.

Ainsi, vous pouvez voir une notification sur le même écran de verrouillage, puis le mettre en veille pour y répondre plus tard. Pour allumer et éteindre l’écran sans avoir à appuyer sur le bouton physique de votre Xiaomi, suivez ces étapes :

Ouvrez Paramètres sur votre Xiaomi en faisant glisser l’écran du haut vers le bas sur le côté droit et en appuyant sur l’icône de la clé à molette, ou en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut et en cherchant l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas dans les paramètres de MIUI jusqu’à la section Écran toujours actif et Écran de Verrouillage Activez l’option suivante si elle est désactivée : ‘Appuyez deux fois pour allumer ou éteindre l’écran lorsque l’appareil est verrouillé’





Dans cette section, vous pouvez également activer une autre façon d’allumer l’écran sans toucher au bouton latéral, voire sans appuyer sur le panneau. En activant l’option ‘Saisir pour activer’, l’écran du téléphone portable s’allumera simplement en tenant et soulevant le smartphone de la surface où vous l’avez posé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :