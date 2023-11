Installe toutes les applications de HyperOS sur votre téléphone portable Xiaomi en quelques secondes.

Comme avec MIUI, il existe déjà une application qui vous permet d’installer toutes les applications de HyperOS de la manière la plus simple et la plus rapide.

Installer les applications de HyperOS sur votre téléphone Xiaomi sera extrêmement simple // Image : Urban Techno.

HyperOS n’est pas encore disponible sur les téléphones Xiaomi, mais il existe déjà un outil qui vous permet d’installer toutes les applications de cette couche de personnalisation en quelques secondes. Il s’appelle HyperOS App Updater et fonctionne de la même manière que MIUI Downloader, qui vous permet de mettre à jour facilement les applications de votre téléphone Xiaomi. L’application est gratuite et vous donne un accès direct aux dernières versions des applications de HyperOS, c’est aussi simple que ça.

Nous avons déjà téléchargé HyperOS App Updater pour confirmer son bon fonctionnement. C’est ainsi que nous avons découvert qu’il dispose d’une interface très simple, avec un menu principal à partir duquel vous pourrez installer directement les applications. De plus, il dispose également d’une rubrique d’actualités avec les dernières nouvelles de GSMChina, le média derrière cette application dont nous vous parlons.

Comment installer toutes les applications de HyperOS sur votre Xiaomi

HyperOS est à quelques semaines seulement de son lancement officiel, mais il existe une méthode qui vous permet de profiter déjà de ses applications. Elle s’appelle HyperOS App Updater, une application gratuite développée en collaboration par les gars de GSMChina et ceux de Xiaomiui. Vous pouvez la télécharger directement depuis le lien suivant vers Google Play Store, c’est totalement sûr.

Google Play Store | HyperOS App Updater

Le fonctionnement de l’application est très simple, car elle ne comporte que les menus explicitement nécessaires. Lorsque vous ouvrez HyperOS App Updater pour la première fois, vous accédez à une section appelée « Applications ». Vous y trouverez toutes les applications de HyperOS que vous pouvez télécharger sur votre téléphone Xiaomi. L’installation se fait individuellement, vous pouvez donc choisir de télécharger uniquement les applications qui vous intéressent.

Par exemple, imaginez que vous voulez utiliser la calculatrice de HyperOS. Appuyez sur le bouton « Mise à jour » qui apparaît à droite de « Calculatrice » et vous accéderez à la page de téléchargement du fichier APK. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver le bouton bleu « Télécharger », c’est celui que vous devez appuyer pour commencer le téléchargement. Ensuite, ouvrez le fichier et suivez les étapes pour son installation afin de pouvoir utiliser l’application de calculatrice de HyperOS en quelques secondes seulement.

Sur la page de téléchargement, vous trouverez différentes versions de l’application, alors faites attention pour installer la plus récente. De cette façon, non seulement vous aurez les applications du nouveau logiciel de Xiaomi sur votre téléphone, mais elles seront également totalement à jour. C’est ainsi que nous l’avons fait et nous pouvons vous confirmer que la procédure est réussie, nous avons déjà les nouvelles versions des applications telles que l’horloge et la calculatrice sur notre POCO F4.

HyperOS App Updater dispose également d’une section d’actualités, à partir de laquelle vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouveautés dans le monde de la technologie. De plus, il dispose d’une section de paramètres à partir de laquelle vous pouvez changer la langue et également la couleur de l’interface de l’application. Il s’agit sans aucun doute d’une application très simple à utiliser et qui ne contient pas de publicité, un détail que l’on apprécie toujours.

Si vous voulez connaître certaines des nouveautés que Xiaomi a préparées pour HyperOS, pas besoin d’attendre jusqu’en 2024. Installez cette application sur votre téléphone et vous aurez ainsi un accès direct aux applications mises à jour pour le nouveau logiciel de la marque.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :