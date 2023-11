Ceci est le meilleur téléphone portable pour 500 euros, c’est un Xiaomi Pro avec 12 Go de RAM et a un écran de 144 Hz.

La gamme haut de gamme du fabricant chinois est meilleure que jamais, avec plusieurs modèles qui se démarquent dans certains aspects.

Ce Xiaomi 13T Pro est une excellente alternative à n’importe quel téléphone haut de gamme premium pour la moitié du prix.

Si vous avez besoin d’un bon téléphone portable, nous vous recommandons toujours de vous tourner vers les téléphones haut de gamme avec des finitions premium. Cependant, la plupart de ces smartphones sont extrêmement chers, approchant ou dépassant les 1000 euros. Mais lors de ce Black Friday qui est toujours en cours, nous avons trouvé le Xiaomi 13T Pro pour seulement 469 euros sur AliExpress avec le code promo FR80.

Le code est valable jusqu’au 30 novembre prochain (ou jusqu’à épuisement des stocks) et l’offre est valable pour l’un des trois coloris disponibles (noir, vert et bleu). Le prix auquel ce téléphone est proposé sur AliExpress est incroyable, car sur son site officiel, le modèle 12/512 Go coûte aujourd’hui 909,99 euros.

Obtenez le meilleur smartphone actuel pour moins de 500 euros

Quand Xiaomi fait les choses correctement, il faut le dire. Cette année, sa 13e famille de terminaux fait sensation. Leurs smartphones haut de gamme actuels ne sont pas les plus chers, ce qui les rend plus attrayants. Ce Xiaomi 13T Pro offre un corps avec une finition spectaculaire en verre, une épaisseur de 8,5 mm, une résistance IP68 et un poids de 206 grammes.

Presque tout son écran est occupé par un magnifique écran Amoled de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 2600 nits, a une résolution 2K (2712 x 1220 px) et est protégé par du Gorilla Glass 5. De plus, nous avons un capteur d’empreintes digitales ultra-rapide à l’écran et 2 microphones pour améliorer la qualité des appels.

Le Xiaomi 13T Pro est l’un des smartphones les plus puissants à ce jour. Cela est dû au Dimensity 9200 Ultra de MediaTek, un processeur 4nm qui atteint une vitesse d’horloge de 3,35 GHz. Cette unité en offre est la version « de base » avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Il atteint près de 1,5 million de points dans le test Antutu, ce que peu peuvent revendiquer.

La caméra arrière de ce Xiaomi est exceptionnelle. Elle est composée de trois capteurs : le principal Sony IMX707 de 50 MP f/1,9, un téléobjectif + portrait Omnivision de 50 MP et un grand-angle de 13 MP. Elle dispose d’une stabilisation optique, d’un enregistrement en 8K et d’une caméra selfie Sony de 20 MP. Elle a obtenu 131 points dans le test DxOMark.

D’autre part, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh capable de se recharger à une puissance allant jusqu’à 120W en moins de 25 minutes. Il peut offrir une autonomie proche de 2 jours complets et l’un de ses processeurs (Surge G1) est dédié à la gestion de la batterie.

Enfin, en termes de connectivité, c’est un smartphone très complet et à jour. Il est compatible avec les réseaux mobiles 5G, préparé pour le WiFi 7, dispose du Bluetooth 5.4, du GPS, de la double SIM, du NFC pour les paiements sans contact et de l’infrarouge.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 13T Pro (12/256 Go) avec le code FR80

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :