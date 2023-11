Voici les deux raccourcis que j’active toujours sur mon téléphone Xiaomi

Je vais t’expliquer étape par étape comment activer quelques raccourcis de MIUI qui te permettront de prendre des captures d’écran de manière plus pratique et d’allumer la lampe de poche sans allumer le téléphone.

MIUI cache quelques raccourcis qui vont simplifier ta vie. Je vais te dire les deux que j’utilise le plus.

Au cours des dernières semaines, nous t’avons dévoilé plusieurs astuces pour ton téléphone Xiaomi et justement, l’une des fonctions cachées les plus utiles de MIUI est ses raccourcis, car ils te permettent d’effectuer certaines actions que tu effectues souvent de manière beaucoup plus rapide et facile.

C’est pourquoi aujourd’hui, je vais te révéler les deux raccourcis que je configure toujours sur un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO avant de commencer à l’utiliser comme smartphone personnel.

Voici les deux raccourcis de MIUI qui sont indispensables pour moi

Tout d’abord, tu dois savoir que je prends souvent beaucoup de captures d’écran tout au long de la journée pour les insérer dans les différents articles que je rédige et pour cette raison, chaque fois que je configure un téléphone Xiaomi, j’active un raccourci qui me permet de faire une capture d’écran d’un simple geste de balayage vers le bas avec trois doigts depuis le haut de l’écran.

Par conséquent, c’est le premier des deux raccourcis de MIUI sans lesquels je ne pourrais pas vivre et pour l’activer, il te suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvre l’application Paramètres sur ton téléphone Xiaomi

sur ton téléphone Xiaomi Accède à la section Paramètres supplémentaires

Dans la rubrique « Accessibilité », touche l’option Raccourcis par gestes

Clique sur le bouton Faire une capture d’écran

Active la case à droite de l’option Balayer vers le bas avec trois doigts

De plus, comme tu peux le voir dans les captures d’écran ci-dessous, en activant ce raccourci, tu pourras faire des captures d’écran à la fois en effectuant ce geste ou en maintenant enfoncés à la fois les boutons d’alimentation et de réduction du volume, car cette deuxième méthode de capture d’écran est déjà activée par défaut.

Le deuxième raccourci que je configure toujours sur un téléphone Xiaomi concerne la lampe de poche et c’est un raccourci qui me permet de l’allumer et de l’éteindre en effectuant un double appui sur le bouton d’alimentation du téléphone. C’est une fonction qui me sert vraiment beaucoup, car sans avoir besoin d’allumer l’écran du smartphone, je peux allumer la lampe de poche du téléphone pour voir dans l’obscurité lorsque je me promène avec les chiens dans une zone peu éclairée ou pour chercher un objet perdu sous un meuble comme un canapé.

La procédure à suivre pour activer ce raccourci est similaire à la précédente, car tu dois simplement accéder à la section Raccourcis par gestes qui se trouve dans la rubrique Paramètres supplémentaires, toucher l’option Allumer la lampe de poche et activer l’interrupteur à droite du bouton Appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation.

Voilà les deux raccourcis que je configure toujours sur un smartphone Xiaomi, mais si tu viens d’acquérir un téléphone du géant chinois, je te recommande également de jeter un coup d’œil à ce guide complet dans lequel nous t’expliquons comment configurer ton nouveau téléphone Xiaomi pour la première fois.

