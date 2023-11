Es-tu fan d’Harry Potter ? Ces commandes de Siri vont t’enchante

Siri est également fan de Harry Potter et peut contrôler votre iPhone avec l’un de ses sorts.

Dis Siri, Lumos Maxima

Récemment, j’ai fini la saga Harry Potter. Je sais, je suis un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et si vous êtes aussi fan que moi et que vous avez un iPhone, vous pourrez utiliser certains sorts de la série grâce à Siri. Parce que oui, Siri est plus intelligent qu’il n’y paraît et a des fonctionnalités intéressantes comme celles-ci.

Bien que vous ne puissiez pas lancer un Patronus pour vous protéger d’un détraqueur ou utiliser Wingardium Leviosa pour faire voler des objets, force est de constater que Siri permet de lancer deux autres sorts présents dans la saga: Lumos Maxima et Nox. Et oui, ils font ce à quoi vous pensez.

Dis Siri, Lumos maxima

Si vous avez regardé tous les films de la saga, votre préféré est probablement le troisième, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. Mais cela n’a pas d’importance ici. Ce qui importe, c’est que dans ce film, Harry Potter est sous ses draps en train de lire un livre éclairé par la lumière de sa baguette magique. Le sort qui le rend possible n’est autre que Lumos maxima.

Donc, si vous voulez lancer ce sort sur votre iPhone, il vous suffit de dire ¡Lumos maxima! à Siri, l’assistant fera ce à quoi vous pensez: il allumera la lampe de poche de l’appareil. Et ce n’est pas tout, l’assistant de votre iPhone peut également éteindre la lampe avec un autre sort, ¡Nox!

Cependant, Lumos maxima n’est pas le seul sort que vous pouvez lancer avec un iPhone. Pour ouvrir une application, vous pouvez le faire en prononçant le sort Accio suivi du nom de l’application que vous souhaitez ouvrir. Ainsi, si vous dites Accio WhatsApp, l’application WhatsApp s’ouvrira. Mais en plus d’allumer et éteindre la lampe de poche et d’ouvrir des applications, il y a encore plus.

Dis Siri, ¡Avada Kedavra!

Même si ce sont les sorts que vous pouvez utiliser avec Siri, la vérité est qu’avec l’application Raccourcis, vous pouvez créer celui que vous voulez, par exemple, ¡Avada Kedavra! pour éteindre l’iPhone ou le mettre en mode avion. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone. Appuyez sur le + en haut à droite. Nommez le raccourci avec le sort désiré, par exemple, ¡Avada Kedavra! Recherchez l’action souhaitée.

Voilà. De cette manière, à chaque fois que vous direz à Siri le nom du sort, il exécutera l’action assignée au raccourci que vous avez créé. Que ce soit pour activer/désactiver le mode avion ou pour éteindre ou redémarrer l’iPhone. Ainsi, vous pourrez contrôler votre iPhone entièrement grâce aux sorts de l’une des meilleures sagas, Harry Potter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :