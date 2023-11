Le pilote de Game of Thrones n’avait pas Emilia Clarke comme Daenerys Targaryen

Il manquait de chimie.

La Daenerys que tout le monde connaît et aime

Emilia Clarke, mondialement connue pour son rôle de Daenerys Targaryen, reste l’un des personnages les plus emblématiques de Game of Thrones, et il est même possible que vous connaissiez une petite fille d’environ 7 ou 8 ans portant ce nom, ou Arya. L’interprétation de Clarke a laissé une empreinte indélébile sur la série, rendant difficile de la dissocier de l’héritière énergique et surprenante du Trône de Fer qu’elle a incarnée pendant près d’une décennie. Il est donc encore plus surprenant de savoir qu’Emilia Clarke n’était pas le premier choix des créateurs de la série pour le rôle de la Mère des Dragons, en réalité c’est une autre actrice qui a enregistré l’épisode pilote.

Avant la diffusion de la série avec Winter is Coming en 2011, les showrunners David Benioff et D.B. Weiss ont réalisé un pilote initial non diffusé qui n’a pas répondu aux attentes à plusieurs égards. Le pilote raté comprenait plusieurs choix de casting différents de la distribution qui est finalement devenue le célèbre ensemble de Game of Thrones.

La première Mère des Dragons

Comme nous pouvons le lire dans Collider, Tamzin Merchant, connue pour ses rôles dans Les Tudors, Salem et Carnival Row, a été celle qui a initialement enfilé la perruque blonde platine et a essayé de donner vie à la Targaryen. Dans ce pilote initial, elle a déjà interprété certaines scènes clés, dont le mariage de Dany avec Khal Drogo et une version plus précoce de sa scène intime, remarquablement moins controversée que celle finalement diffusée.

La performance de Merchant a reçu des éloges de l’équipe et de la distribution qui ont assisté à cette première tentative du pilote, cependant, il y avait un malaise sous-jacent concernant sa chimie avec Khal Drogo, joué par Jason Momoa. Ce manque de connexion dans leur dynamique a conduit à la décision que Merchant ne reprenne pas son rôle. L’ancien président de la programmation de HBO a souligné ce problème entre les deux acteurs, tandis que Momoa lui-même a déclaré que les choses ne se sont mises en place que lorsque Emilia Clarke a rejoint la distribution : « Quand Emilia est arrivée, c’est là que tout a cliqué pour moi », se souvient-il.

Il y a eu d’autres changements

Merchant n’a pas été la seule à être remplacée entre les pilotes de Game of Thrones, car Jennifer Ehle, qui avait initialement été choisie pour jouer Catelyn Stark (interprétée dans la série par Michelle Fairley), a quitté la série car elle ne voulait pas déménager dans le nord de l’Irlande pour les tournages. Elle a cependant été la seule à ne pas quitter volontairement le projet. Selon sa version, elle n’a jamais regretté ce qui s’est passé, car après avoir tourné précisément le pilote, elle a réalisé qu’elle n’était tout simplement pas faite pour cela. Clarke, quant à elle, a toujours eu un enthousiasme contagieux qui a contribué de manière significative à faire de Daenerys un personnage emblématique. L’engagement de Clarke lors des auditions, où elle a même réalisé des danses extravagantes tout en étant très active en buvant du Coca Cola Light, a ajouté une touche rafraîchissante à la série, généralement chargée de sérieux.

