Chaque jour, des hackers attaquent des avions en plein vol et mettent en danger des milliers de passagers

Cela compromet la sécurité de nombreuses personnes.

On ne sait toujours pas comment éviter ce problème

Le monde de l’aéronautique est vraiment intéressant. Les avions deviennent de plus en plus futuristes. En réalité, des robots commencent lentement à apparaître dans les cabines, capables de piloter n’importe quel avion, ce qui crée un précédent incroyable en vue de la possibilité de rendre les avions totalement autonomes et de ne pas avoir besoin de l’intervention humaine pour fonctionner.

Le problème réside dans les attaques informatiques. Quelque chose qui est de plus en plus courant et qui suscite de plus en plus de doutes et de problèmes quant aux risques que cela comporte pour le monde de l’aviation et pour la sécurité des personnes voyageant dans ces véhicules considérés jusqu’à présent comme les plus sûrs de la planète.

Des défaillances du GPS causées par les hackers

Le blog de l’OPS Group a publié un article très intéressant expliquant le risque lié aux attaques constantes contre les systèmes de navigation des avions. Pour un avion, le GPS n’est pas comme pour nous lorsque nous conduisons ou cherchons un store dans notre ville. L’avion en a besoin comme élément essentiel pour savoir où il se trouve dans le monde et quels sont les points de route nécessaires à suivre.

À présent, il semble que les attaques ne cessent de se produire, avec les énormes dangers que cela entraîne. Jusqu’à présent, il y a eu 20 rapports de ce type de piratage. Le danger est tel que l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis a publié un communiqué expliquant que la sécurité des vols civils a été sérieusement compromise ces derniers temps.

Il semble que les zones les plus complexes pour ce type de vols se situent dans l’espace aérien entre l’Iran et l’Irak, mais il n’est pas clair quels acteurs pourraient être derrière ce type d’attaques qui peuvent mettre en danger et compromettre l’intégrité de milliers de vies qui traversent ces territoires quotidiennement.

Selon le journal The New York Times, le pays qui a utilisé cette technologie ces derniers temps est la Russie, plus précisément en Syrie, mais rien n’est confirmé et il est extrêmement difficile de savoir quel pays pourrait être impliqué dans ces attaques contre les GPS des avions.

En résumé:

Les pilotes rencontrent des dysfonctionnements dans leurs terminaux GPS en raison de l’ingérence des hackers.

On ne connaît pas l’origine de ces hackers.

Bien que la zone géographique où cela se produit soit entre l’Iran et l’Irak, au Moyen-Orient.

20 cas ont été signalés ces derniers jours.

De plus, les autorités américaines ont demandé la prudence en raison de cette même question.

