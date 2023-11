« Où est mon fusil ? » Tim Burton ne veut même pas entendre parler d’une suite de L’Étrange Noël de Monsieur Jack.

Et c’est précisément à cause de l’amour qu’il porte à Jack Skellington.

Tim est Jack et Jack est Tim

Enfants, fillettes et autres, si vous venez, je vais vous montrer quelque chose d’étrange qui se trouve ici, la ville d’Halloween. C’est Halloween. C’est Halloween… Je n’ai même pas vu le film (je n’ai pas d’excuses, je sais) et pourtant ces paroles sont gravées dans ma mémoire. Peut-être en raison du nombre de fois où j’ai entendu la chanson à la télévision ou de la bouche de mes connaissances, et si je suis fatigué de l’entendre, imaginez Tim Burton.

Le cinéaste au style unique, créateur et réalisateur également de La Mariée cadavérique, Edward aux mains d’argent ou Big Fish, entre de nombreux autres films, et qui tourne actuellement enfin Beetlejuice 2 après les grèves d’Hollywood aux côtés de Michael Keaton, a récemment révélé dans une interview pour Empire célébrant le 30e anniversaire de L’Étrange Noël de Monsieur Jack que, malgré les insistances des fans, Jack Skellington ne reviendra pas, ni avant ni après les fêtes.

Reconnaissant, mais pas intéressé

Conscient de l’amour des fans, Burton a admis que pour lui, « le film est très important », au cas où quelqu’un pensait qu’il l’avait simplement oublié ; loin de là. Alors, pourquoi ne pas le ramener au présent d’une manière ou d’une autre ? « J’ai fait des suites », insiste le cinéaste, « j’ai fait d’autres choses, j’ai fait des reboots, j’ai fait de tout, n’est-ce pas ? Mais je ne veux rien de tout cela pour ce film. Il est agréable de voir que peut-être les personnes sont intéressés [par une autre suite], mais je ne le suis pas. Je me sens comme ce vieux qui possède un petit terrain et qui ne le vendra pas à la grande centrale électrique qui veut me voler ma terre ». Il prend alors la voix d’un vieux grincheux : « Hors de mes terres ! », crie-t-il. « Maudits… Vous ne posséderez pas cette propriété ! Peu m’importe ce qu’ils veulent construire dessus. C’est ma propriété… Où est mon fusil à pompe ? ».

Un attachement protecteur que Tim Burton attribue au fait qu’il se sent particulièrement identifié à Jack Skellington, un « personnage perçu comme sombre mais qui est en réalité lumineux », affirme-t-il. « Ce sont les types de choses que j’aime, que ce soit [Edward] aux mains d’argent ou Batman, des personnages qui ont cela. [Jack] représentait tous ces sentiments que j’avais. On me percevait comme ce personnage sombre, alors que je ne me sentais pas ainsi. C’était donc un personnage très personnel« . Étant donné cela, il vaudrait mieux ne plus lui poser de questions à ce sujet et se contenter de profiter de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, car il n’y en aura pas d’autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :