iGreen, la pochette pour iPhone faite avec des graines que tu peux planter dans ton jardin

Lorsque la durée de vie de votre étui sera terminée, il vous suffira de le planter et d’attendre quelques jours pour que des marguerites, des myosotis ou du basilic poussent.

Les housses iGreen ont trois couleurs différentes, en fonction de la graine qu’elles contiennent.

Au jour d’aujourd’hui, peu de coques de téléphone ont la capacité de nous surprendre, car il en existe tellement de différentes et variées qu’il est assez difficile d’en trouver une différente. Mais avez-vous déjà vu une coque pour iPhone que vous pouvez planter dans votre jardin ? La réponse est non, car voici la première coque au monde capable de le faire.

Elle s’appelle iGreen Cover, et à première vue, vous pourriez penser qu’elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés qui réduisent notre empreinte écologique, mais qui n’a aucune particularité supplémentaire. Cependant, il s’agit d’une coque compostable en amidon de maïs, ce qui fait qu’elle se dégrade biologiquement sans générer de déchets toxiques.

Cependant, ce qui rend la iGreen Cover unique est qu’il s’agit de la première coque faite de graines, et la seule que vous pouvez planter dans votre jardin ou potager après avoir terminé sa durée de vie. En plantant la coque dans le sol, elle se décomposera en libérant les graines à l’intérieur, donnant naissance à des plantes et des fleurs en quelques jours.

Voici comment fonctionnent les coques avec des graines de iGreen Cover

Tout d’abord, placez la coque sur votre téléphone et utilisez-la normalement.

et utilisez-la normalement. Quand la coque sera usée ou que vous en serez fatigué, retirez-la .

Ensuite, plantez-la dans un pot dans un angle de 30º, en vous assurant que l'intérieur de la couverture est exposé vers le haut.

Mettez-la dans un endroit où elle reçoit de la lumière solaire et ajoutez un peu d'eau.

Attendez quelques jours… et observez comment elle commence à fleurir !

Comme nous l’avons dit, les graines à l’intérieur de la couverture mettent peu de temps à germer, car leur libération est immédiate une fois qu’elles sont plantées. Cela est possible grâce au compartiment situé à l’intérieur de la coque, qui est protégé par un film soluble qui, dès qu’il touche la terre humide, se dissoudra et libérera les graines au fur et à mesure que le matériau se décompose.

Vous pensez sûrement qu’une telle innovation aura un prix exorbitant, mais ce n’est pas le cas, et en réalité, son prix est plus abordable que de nombreuses housses en chaussette pour téléphone. Ces housses, fabriquées en Italie, coûtent 17,99 euros et sont disponibles en trois couleurs différentes, en fonction de la graine qu’elles contiennent : vert (basilic), jaune (marguerite) et bleu ciel (myosotis).

Cependant, nous sommes désolés de vous dire que les utilisateurs d’Android ne pourront pas les essayer, car elles sont uniquement disponibles pour les appareils mobiles avec la pomme croquée. Plus précisément, elles peuvent être achetées uniquement pour les iPhone 13 Pro, 14 Pro et 15 Pro, elles n’incluent donc pas non plus les modèles plus grands de ces séries, comme l’iPhone 15 Pro Max.

