Christian Bale est devenu trop musclé pour le Batman de Nolan

Une autre de ses fluctuations de poids.

Si il y a un acteur qui a démontré être absolument caméléon dans le domaine du poids, c’est bien Christian Bale. Nous le voyions tantôt inquiétant et émacié lors du tournage de The Machinist, pour lequel il a perdu 27 kilos, tantôt bien en chair pour American Bluff, et cela pour n’en citer que quelques-uns.

Un des autres grands changements physiques, surtout après The Machinist, tourné seulement un an auparavant, a été celui qu’il a effectué pour incarner le Dark Knight dans Batman Begins, le premier film d’une trilogie réalisée par Christopher Nolan et qui est toujours considéré comme le meilleur film lié à Bruce Wayne (oui, cherchez-le), avec l’autorisation du Joker de Joaquin Phoenix.

Trop musclé

Bale a toujours voulu travailler avec Christopher Nolan, qui venait de nous offrir de grands films tels que Insomnia ou Memento, ce qui a fait que l’acteur américano-britannique, lauréat de deux Golden Globes et d’un Oscar, a donné le meilleur de lui-même, d’abord lors des auditions, où il a dû se surpasser face à d’autres acteurs comme Billy Crudup ou Jake Gyllenhaal, et ensuite lors de sa préparation physique, une fois qu’il a été clair qu’il serait le nouveau Batman. Mais il a exagéré.

Finalement, après de durs mois de travail et d’efforts (et de repas contrôlés), Bale a pris 45 kilos, dont plusieurs étaient du pur muscle, environ 15 de plus que ce que Nolan avait calculé, ce qui a posé un problème auquel ils n’avaient pas pensé.

Il ne rentrait pas dans le costume. Aussi simple que ça. Bale avait pris tellement de poids et de muscle qu’il lui était impossible d’enfiler un costume bien moins flexible que ce qu’il aurait dû être en réalité pour une tenue destinée à combattre le mal, avec tous les coups de poing, coups de pied, sauts et pirouettes que cela implique. Ainsi, comme il l’avait fait récemment, Christian Bale a dû perdre ces 15 kilos en trop dont personne dans l’équipe de costumes ou Nolan ne tenaient compte.

Des montées et descentes de poids supplémentaires

Depuis lors, Christian Bale a connu des fluctuations constantes de son poids. Il l’a considérablement augmenté pour devenir obèse dans American Bluff, de David O. Russell, puis a dû perdre du poids et gagner du muscle dans Exodus: Gods and Kings, réalisé par Ridley Scott. Ensuite, il a de nouveau pris du poids pour incarner Dick Cheney dans Vice, mais il a fait des efforts pour le perdre pour son rôle dans Ford v. Ferrari, aux côtés de Matt Damon, qui n’a pas hésité à applaudir son partenaire de jeu pour cela. Cependant, lors de la promotion de ce dernier film, Bale a révélé qu’il avait décidé de cesser de soumettre son corps à de telles transformations radicales en raison de leur impact négatif sur son bien-être physique et émotionnel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :