Les 10 meilleures applications nouvelles et gratuites pour Android qui sont arrivées sur Google Play ces dernières semaines

Ces 10 applications gratuites ont peu de temps sur Google Play, mais elles en valent la peine, alors n’hésitez pas à les essayer!

Applications sur un smartphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites pour Android arrivent sur Google Play Store de tous types et comme nous savons qu’il est fastidieux de toutes les essayer pour voir celles qui en valent la peine et celles qui ne le sont pas, chaque week-end nous sélectionnons les meilleures applications gratuites qui sont récemment arrivées sur le store Google et nous les rassemblons pour vous.

Cette semaine, nous vous apportons un total de 10 nouvelles applications gratuites pour Android qui sont arrivées sur Play Store au cours des dernières semaines et que nous pensons que vous ne devriez pas négliger.

Mixfootball-Resultados ao vivo

Sur Google Play, vous pouvez trouver une grande variété d’applications Android pour connaître les résultats de football, mais si aucune de celles que vous avez essayées ne vous convainc et que vous recherchez une application simple et fonctionnelle, vous devriez essayer Mixfootball.

Mixfootball est une application gratuite avec une interface très intuitive qui vous montre les résultats des compétitions les plus importantes du sport roi telles que les ligues nationales de France, du Royaume-Unis, de France, d’Italie et d’Allemagne, la Ligue des champions, la Ligue Europa ou les Coupes du monde de football.

Téléchargez gratuitement Mixfootball-Resultados ao vivo

Movietime

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour prendre des notes et suivre des séries et des films, mais comme de nouvelles applications de ce type arrivent toujours sur Play Store, aujourd’hui nous vous présentons Movietime, une application simple et gratuite avec laquelle vous pourrez suivre et organiser tous les films et séries de télévision qui vous intéressent.

Ainsi, Movietime vous permet de suivre les séries et les films que vous regardez, de définir des rappels pour savoir quand une série ou un film que vous voulez voir sort, de visualiser les bandes-annonces des films et des séries les plus récents et de créer des listes de suivi avec vos séries et films préférés et de les partager avec vos amis.

De plus, Movietime comprend également une fonction appelée « Movie Spinner » qui est idéale pour les jours où vous ne savez pas quoi regarder, car elle se charge de vous choisir un film ou une série en fonction de certains paramètres que vous pouvez configurer.

Téléchargez gratuitement Movietime

Anime Wallpaper: HD 4K

Si vous êtes fan d’anime et que vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre Android avec des fonds d’écran cool et originaux, vous devez essayer Anime Wallpaper: HD 4K, une application qui met à votre disposition plus de 100 fonds d’écran en qualité 4K inspirés des séries d’anime les plus populaires comme Naruto ou Kimetsu No Yaiba (Les Gardiens de la nuit).

Anime Wallpaper: HD 4K est une application totalement gratuite avec des annonces mais sans achats intégrés, que vous pouvez télécharger directement via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Anime Wallpaper: HD 4K

DoxyVPN – Proxy VPN sécurisé

DoxyVPN est un client VPN gratuit pour Android qui ne nécessite pas d’inscription et vous permet de vous connecter à de nombreux serveurs rapides et fiables dans le monde entier pour naviguer en toute sécurité sur Internet et accéder à des contenus multimédias restreints dans votre pays.

DoxyVPN dispose d’une interface très facile à utiliser, vous offre toujours une bande passante illimitée et utilise un chiffrement de premier ordre pour protéger vos données privées en tout temps.

Téléchargez gratuitement DoxyVPN – Proxy VPN sécurisé

Quietly – Bloquer les appels inconnus

Si vous êtes de ces personnes qui ne répondent généralement pas aux appels de numéros inconnus, vous allez adorer Quietly – Bloquer les appels inconnus, une application gratuite qui vous permet de bloquer facilement tous les appels de numéros inconnus, pour ne pas avoir à vous soucier de devoir les rejeter.

Quietly – Bloquer les appels inconnus est une application gratuite sans publicité, mais qui propose une série d’achats intégrés allant de 1,09 € à 10,99 €.

Téléchargez gratuitement Quietly – Bloquer les appels inconnus

GKV N0tes

Si vous étudiez une matière ou apprenez sur un sujet spécifique et que vous prenez souvent des notes avec votre smartphone, nous vous recommandons d’essayer GKV N0tes, une application de prise de notes qui vient d’arriver sur Play Store et qui offre des fonctionnalités qui vous permettent de prendre et organiser vos annotations de manière beaucoup plus productive.

Avec GKV N0tes, vous pourrez prendre des notes sans effort grâce à son interface extrêmement intuitive, les organiser dans des cahiers et leur attribuer des catégories et des étiquettes pour retrouver facilement une note particulière, partager vos notes et vos cahiers avec vos camarades de classe ou vos amis, accéder à vos notes même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet, sauvegarder vos notes dans le cloud et les synchroniser entre tous vos appareils pour les avoir toujours disponibles.

Téléchargez gratuitement GKV N0tes

MOVIhNG

À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus important de rester en forme et de prendre soin de notre santé, et Android met à notre disposition de nombreuses applications pour faire de l’exercice à la maison, mais aucune d’entre elles n’est spécifiquement centrée sur un groupe d’âge.

C’est là que MOVIhNG intervient, une application gratuite conçue spécifiquement pour les personnes de plus de 50 ans qui propose une série de programmes composés d’exercices aérobiques, de renforcement musculaire, d’équilibre et de souplesse qui vous aideront à rester en forme une fois que vous aurez dépassé la cinquantaine.

Téléchargez gratuitement MOVIhNG

Grok

Grok est un bot de chat IA curieux conçu pour répondre à vos questions avec un peu d’esprit et d’humour, ce qui en réalité une option vraiment divertissante pour vous informer sur différents sujets.

Mais ce n’est pas tout, car Grok répondra pratiquement à toutes vos questions, même à celles auxquelles d’autres chatbots ne répondent pas, et vous recommandera des questions que vous pouvez lui poser.

Téléchargez gratuitement Grok

TimeStampR

TimeStampR est une application gratuite qui révolutionnera la façon dont vous gérez les événements, les souvenirs et les expériences de votre vie, car elle vous permet de créer, visualiser, améliorer et organiser les événements de manière beaucoup plus productive.

TimeStampR met à votre disposition de nombreux modèles de tous types conçus pour vous permettre de stocker des informations importantes telles que des jalons, des souvenirs ou des données pertinentes, dispose d’un moteur de recherche complet d’événements qui vous permet de les filtrer par type de modèle ou par étiquette que vous lui avez assignée, vous permet de joindre des enregistrements audio, des vidéos, des images, des numérisations, des fichiers PDF et des documents à n’importe quel événement ou tâche et d’attribuer une priorité à vos tâches, en choisissant parmi quatre options : bas, normal, moyen ou élevé.

Téléchargez gratuitement TimeStampR

Riffy: Eq & Music Ear Trainer

Nous terminons cette sélection de nouvelles applications gratuites pour Android avec Riffy, une application qui vous aide à entraîner votre oreille et à améliorer vos compétences musicales.

Ainsi, Riffy vous aide à apprendre à identifier les intervalles et les gammes musicales, entraîne votre oreille à reconnaître différents types d’accords et vous permet de perfectionner votre accordage et votre intonation.

Téléchargez gratuitement Riffy: Eq & Music Ear Trainer

