Samsung reste la marque leader en ventes de téléviseurs et cela fait maintenant 17 années consécutives

Plutôt que de se détériorer, les ventes de téléviseurs de Samsung se sont améliorées au troisième trimestre de 2023.

Samsung est la marque qui vend le plus de téléviseurs dans le monde depuis 17 ans.

LG, Philips et Sony font partie des marques les plus réputées sur le marché des téléviseurs, mais aucune d’entre elles n’est le véritable leader. C’est Samsung qui décroche le premier prix, et ce depuis 17 ans consécutifs, en tant que fabricant qui vend le plus de téléviseurs dans le monde entier. Il semblerait que la situation économique mondiale difficile n’affecte pas cette entreprise, qui a amélioré ses résultats de ventes au troisième trimestre de 2023.

Selon un communiqué d’Omnia cité par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, Samsung était responsable de 29,9% des téléviseurs vendus au cours de la période de juillet à septembre de cette année. Le succès de l’entreprise est encore plus grand si nous nous limitons au segment des modèles de plus de 2 500 dollars, car Samsung vend 62% de tous les modèles « premium ». Il convient de mentionner que le leadership de Samsung n’est pas total, car LG la dépasse en termes de ventes dans un segment spécifique.

Les ventes de téléviseurs de Samsung ont augmenté au troisième trimestre de 2023

Un trimestre plus tard, Samsung reste l’entreprise qui domine le marché des téléviseurs. Selon les données d’Omnia, les modèles de l’entreprise sud-coréenne ont représenté 29,9% du total des ventes entre juillet et septembre.

Si nous comparons ce chiffre avec celui de la même période en 2022, qui était de 27,5%, nous constatons que Samsung a augmenté de 2,4% en un an. C’est un détail à prendre en compte, surtout compte tenu de la situation économique difficile et de la concurrence accrue sur le marché.

En ce qui concerne les données du rapport, il est clair que Samsung est également le leader en ce qui concerne les unités expédiées à l’échelle mondiale. L’entreprise sud-coréenne a expédié 18,3% de tous les téléviseurs vendus sur le marché, un chiffre supérieur à celui de tout autre fabricant.

Les résultats positifs pour Samsung ne s’arrêtent pas là, puisqu’elle triomphe également dans le segment « premium ». Si l’on regarde les téléviseurs d’un prix de 2 500 dollars ou plus, on découvre que Samsung est responsable de 62% de toutes les ventes. Cela représente une augmentation de 16,2% par rapport à la même période en 2022 et le fait que l’entreprise sud-coréenne vend plus de la moitié des téléviseurs « premium ».

Ce rapport d’Omnia met en évidence le fait que la domination de Samsung n’est pas aussi complète que nous l’imaginions jusqu’à présent. En effet, LG, une autre entreprise sud-coréenne, est celle qui domine le marché des téléviseurs OLED. LG a vendu 55% des modèles OLED de juillet à septembre, soit un total de 2,03 millions d’unités. La popularité de LG est encore plus grande en ce qui concerne les téléviseurs OLED de 75 pouces ou plus, dans ce cas elle vend près de 60% du total.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :