La sphère de Las Vegas, The Sphere, reçoit de nombreuses plaintes car elle…

Son aspect impressionnant, taille et lumières provoquent des distractions qui préoccupent les conducteurs.

La grande MSG Sphere n’est active que depuis 2 mois et a attiré l’attention de tout le monde

La sphère de Las Vegas construite par MSG, The Sphere, a été l’objet de nombreuses plaintes de conducteurs qui passent près de cette construction dans leur véhicule. La principale raison est que, en raison de sa grande taille, de sa luminosité et de son spectaculaire, elle provoque des distractions au volant, générant ainsi des situations problématiques dans les rues environnantes et inquiétant les conducteurs qui passent régulièrement à proximité..

Une sphère trop attirante

La Sphere a de nombreuses curiosités autour d’elle et ce n’est pas pour rien, compte tenu du fait qu’il n’existait pas de construction similaire dans le monde. Cependant, lorsque vous prenez le volant, une distraction peut entraîner un accident qui, dans le meilleur des cas, peut rendre votre journée mauvaise, et dans le pire des cas, peut vous coûter la vie.

C’est pourquoi de nombreux conducteurs se sont plaints du risque qu’implique une distraction aussi attrayante près de la route. Pour le moment, ces critiques ont été spontanées et aucune plainte n’a été déposée à ce sujet. Et pour cause, malgré la spectaculaire sphère et les effets qu’elle reproduit, son écran externe ne ferait pas, apparemment, rien d’illégal pour provoquer des distractions chez les conducteurs et il existe toutes sortes de panneaux lumineux et d’écrans le long de nombreuses routes.

La Sphere de Las Vegas, inaugurée le 29 septembre dernier, s’est révélée être un point clé sur le plan commercial cet automne. En plus d’être attrayante et d’attirer l’attention de tous, de nombreuses marques profitent de l’attention qu’elle suscite pour se faire de la publicité en grand. Ce n’est pas une publicité pas cher, car annoncer sur The Sphere coûte 450 000 dollars par jour, mais en peu de temps, on a pu voir d’intéressantes batailles entre des concurrents commerciaux tels que PlayStation et Xbox.

Sa petite sœur est en route

Le succès de la sphère de Las Vegas est tellement rentable pour l’entreprise que MSG a lancé la construction d’une nouvelle sphère à Londres. Cette sphère aurait des dimensions légèrement plus réduites que celle d’Amérique du Nord et des horaires limités car elle est construite dans le quartier résidentiel de Stratford, mais tout est en marche pour que cette nouvelle version de The Sphere arrive tôt ou tard en Europe.

On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur la façon dont cette nouvelle sphère sera, les spectacles qu’elle accueillera et les événements qu’elle promouvra autour d’elle, mais il ne fait aucun doute que, compte tenu du grand succès commercial que la Sphere de Las Vegas connaît en si peu de temps, cette nouvelle version londonienne pourrait devenir une publicité de haut niveau sur le continent européen.

