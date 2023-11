Voici la fonction la plus méconnue de Siri qui te ravira

Siri est capable de reconnaître ce qui est affiché sur l’écran de votre iPhone.

Concept de Siri sur Dynamic Island – Créé par @RubenMarii

Bien que Siri ne soit pas à la hauteur d’Apple et que la société ait laissé de côté l’assistant de l’iPhone, il est indéniable qu’il dispose de fonctionnalités très utiles et de bonnes choses. Siri est plus intelligent que vous ne le pensez et il est très doué pour effectuer des tâches du système d’exploitation, vous permettant de contrôler votre iPhone avec votre voix, entre autres.

Alors qu’il laisse beaucoup à désirer dans certains aspects, dans d’autres, Siri est très compétent dans l’exécution de ses tâches. Surtout lorsqu’il s’agit de tâches propres au système, telles que effectuer des ajustements pour modifier le comportement de l’iPhone, comme activer le mode avion, par exemple. De plus, récemment, il lui a été ajouté la possibilité de lire les articles de Safari ou de savoir ce qui est affiché à l’écran pour pouvoir l’envoyer.

Hé Siri, envoie ceci à [nom de la personne]

Une des dernières nouveautés méconnues de Siri est sa capacité à savoir ce que l’iPhone affiche à l’écran et à en faire quelque chose. Que ce soit un article de Safari, une chanson d’Apple Music, notre écran d’accueil, une application… il fera quelque chose de différent en fonction de ce qui apparaît, envoyer un lien ou une capture d’écran.

Alors, la seule chose que nous devons faire pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité est de dire à Siri la commande suivante : Hé Siri, envoie ceci à [nom de la personne]. L’assistant de l’iPhone reconnaîtra ce qui est affiché à l’écran et enverra à la personne concernée un lien ou une capture d’écran en fonction du contenu.

« Siri, envoie ceci à x personne » sera toujours l’une de mes fonctions préférées de l’assistant pour envoyer des liens ou des captures facilement. pic.twitter.com/NvkZ549joW — Fran Besora  (@ifrnb) 22 novembre 2023

Ainsi, si ce qui est affiché à l’écran est un article de Safari, Siri enverra le lien, cependant, s’il s’agit d’autre chose, comme l’écran d’accueil ou une application, l’assistant enverra une capture d’écran via l’application Messages de l’iPhone ou de l’iPad.

Ceci est une fonctionnalité très utile pour envoyer du contenu rapidement à quelqu’un via Siri. Parce que oui, l’assistant de l’iPhone a aussi des choses positives comme celle-ci ou la possibilité de lire les articles de Safari qui a été ajoutée avec la mise à jour vers iOS 17.



