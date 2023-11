Si la nave Starship tombait intacte sur la Terre, elle pourrait déclencher une catastrophe de la taille d’une bombe nucléaire

La catastrophe que pourrait représenter cet incident met en évidence le danger des essais spatiaux.

La puissance de Starship pourrait être dangereuse en cas de défaillance catastrophique

Le lancement de Starship est un événement majeur pour les amateurs de science aérospatiale. Il s’agit du vaisseau le plus gigantesque et révolutionnaire qui serait en train d’être créé, et son objectif ultime serait de transporter des humains sur Mars. Cependant, cela devient une épine dans le pied d’Elon Musk car il ne rencontre pas les succès escomptés.

La pression au travail chez SpaceX est très forte, causant de graves blessures de manière constante à jusqu’à 600 de ses employés, mais il est vrai que cela pourrait être encore pire si l’on considère que Starship pourrait provoquer une explosion nucléaire s’il tombait intact depuis l’atmosphère.

Le potentiel danger de Starship

Comme l’explique Avi Loeb dans Novaceno, si le vaisseau Starship tombait en panne, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses en tombant intact sur notre planète.

Si le tiers supérieur de Starship échouait après avoir atteint une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres, puis revenait intact sur Terre, son impact libérerait l’énergie équivalente à 100 kilotonnes de TNT, trois fois la somme des explosions atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale – Avi Loeb

Il faut prendre en compte que Starship est un vaisseau d’une énorme masse car il est prévu qu’il soit la prouesse technologique qui transporterait un grand nombre d’êtres humains d’abord vers la Lune lors de la mission Artemis, puis vers Mars, ce qui représenterait l’un des grands jalons de l’histoire des sciences aérospatiales. Pour l’instant, il a du mal à décoller, mais il est vrai que cette technologie comporte certains risques.

Comme vous l’avez vu précédemment, l’explosion pourrait libérer la puissance de trois fois la somme des explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki de l’année 1945, les seules bombes atomiques utilisées sur des personnes. Elle pourrait même provoquer un hiver nucléaire en soulevant une grande quantité de poussière dans l’atmosphère, bloquant la lumière du soleil et provoquant des tsunamis.

En résumé :

Starship a une énorme masse.

Si elle tombait du ciel sur Terre, son impact pourrait être dévastateur et causer des dommages environnementaux à grande échelle.

et causer des dommages environnementaux à grande échelle. Si elle tombait dans la mer, elle pourrait créer un tsunami dangereux de dimensions gigantesques.

De plus, elle créerait une sorte d'hiver nucléaire en soulevant d'énormes quantités de poussière qui bloqueraient la lumière solaire, faisant baisser la température de plusieurs degrés.

qui bloqueraient la lumière solaire, faisant baisser la température de plusieurs degrés. Avi Loeb a expliqué que si elle tombait intacte sur Terre, elle aurait un impact équivalent à 100 kilotonnes de TNT, c’est-à-dire trois fois plus puissant que les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki réunies.

Ainsi, elle agirait comme une météorite avec une grande capacité de destruction.

Ceci est un exemple du danger que représente l’exploration spatiale si les choses tournent mal. Il est vrai qu’il existe de nombreux protocoles de sécurité et que des dizaines de tests sont effectués avant de commencer sérieusement à travailler sur les phases les plus empiriques des recherches. Cependant, il est indéniable que cela fait un peu peur de penser à la possibilité que ces vaisseaux soient réellement d’énormes bombes atomiques qui peuvent représenter un grand danger. Surtout que tôt ou tard, c’est une technologie qui sera standardisée et effectuera plusieurs voyages par an.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le seul essai ou la seule technologie qui peut poser des problèmes et entraîner des accidents mortels. Pendant longtemps, le CERN en Suisse était célèbre car on disait qu’il pouvait éventuellement créer un trou noir.

