Vous n’avez pas besoin de lire un fichier de 400 pages en entier : cette IA peut vous le résumer en paragraphes de votre choix, gratuitement et depuis votre Xiaomi.

Il est clair que l’intelligence artificielle change le monde à tous les niveaux, mais surtout dans notre manière d’interagir avec nos appareils. De plus en plus de services liés à cette technologie sont disponibles et beaucoup d’entre eux peuvent nous faciliter la vie et nous faire économiser beaucoup de travail.

C’est précisément le cas de Claude.ai, un service qui se présente comme un concurrent du populaire ChatGPT, mais avec quelques avantages qui vous seront sûrement utiles. L’un d’entre eux, qui nous semble très intéressant, est la possibilité de résumer n’importe quel texte jusqu’à 75 000 mots en un seul clic, et en plus, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone Xiaomi.

Résumer n’importe quel document texte est un jeu d’enfant

Comme nous l’avons dit, l’un des plus grands avantages de ce service est qu’il nous permet de résumer des textes vraiment longs en un seul clic. Pour vous donner une idée, la version gratuite de ChatGPT permet de résumer au maximum 3 000 mots, donc la différence est plus qu’évidente par rapport à cela.





De plus, une chose intéressante est que Claude.ai nous permet d’importer des documents Word ou des PDF dans le chat, et de demander au service de résumer le texte avec la longueur que nous voulons. En réalité, l’intelligence sera capable de reconnaître le document dans son intégralité et nous pourrons lui poser des questions sur ce que nous voulons et ainsi trouver ce que nous recherchons.

Évidemment, vous devez prendre en compte que plus le texte que nous introduisons dans la plateforme est long, plus il mettra de temps à traiter toutes les informations, mais cela restera toujours beaucoup plus rapide que notre propre lecture manuelle. Bien sûr, il en va de même pour la longueur du résumé que nous demandons, donc nous devrons ajuster les paramètres pour que cela prenne le moins de temps possible.

En conclusion, Claude.ai nous semble une excellente alternative au populaire ChatGPT, surtout en ce qui concerne les résumés de documents, car c’est une fonction beaucoup plus limitée dans d’autres services. Nous pouvons nous inscrire avec notre propre compte Google et à partir de notre téléphone Xiaomi, donc commencer à l’utiliser ne présente pas plus de difficulté que cela.

