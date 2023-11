Ces pingouins momifiés depuis 5000 ans : le changement climatique les a dévoilés maintenant

La fonte des glaces nous révèle de véritables découvertes.

Le pergélisol se retire et l’Antarctique est en recul constant avec le passage des années de plus en plus chaudes. De cette manière, nous découvrons d’énormes surprises qui semblent montrer que le temps n’a pas bougé dans certaines régions de notre planète. Récemment, nous avons vu comment un animal congelé depuis 45 000 ans a été réveillé en raison de la suspension de la vie dans laquelle il se trouvait.

Maintenant, une autre découverte a été faite, et elle concerne des pingouins qui étaient restés congelés pendant plus de 5 000 ans en Antarctique. En raison du changement climatique, ces animaux sont arrivés entre les mains des humains pour être étudiés et voir comment l’évolution a impacté ces oiseaux sympathiques.

Des pingouins parfaitement conservés

Il n’est pas vraiment étrange de trouver des animaux dans le pergélisol. Ils sont généralement trouvés régulièrement, des espèces éteintes comme les mammouths à d’autres qui ont survécu jusqu’à notre époque. Après tout, rien n’est un meilleur conservateur que le froid extrême de ces régions. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont découvert une série de pingouins, on pensait qu’il s’agissait d’animaux décédés récemment, surtout en raison de leur incroyable conservation.

Comme le souligne Urban Techno, ces pingouins étaient conservés d’une manière naturelle, ce qui arrive normalement dans des endroits où les conditions de vie ne sont pas optimales, mais où les tissus sont bien conservés. Le meilleur exemple est la glace, après tout, nos congélateurs fonctionnent selon ce même principe.

Il semble que cela ait amené les experts à penser que l’Antarctique devait être beaucoup plus riche en faune et en flore dans le passé. Une époque où les conditions climatiques auraient été plus optimales dans la région et où la glace ne se serait pas accumulée de manière aussi massive aurait conduit à une augmentation de la faune de la région.

En résumé:

On pensait initialement que ces animaux étaient morts récemment en raison de leur bon état de conservation .

. Certains étaient simplement momifiés de manière naturelle, ce qui se produit dans certaines conditions inhospitalières pour la vie, comme la congélation .

. Certaines parties, comme la peau ou le pelage, se conservent beaucoup moins bien.

Il est curieux de penser que ces régions étaient beaucoup plus riches en termes de biodiversité en raison de la rareté de la glace qui peuple maintenant les calottes polaires.

En conclusion, il ne reste qu’à s’étonner de ce qu’était l’Antarctique à une époque où les êtres humains n’avaient ni enregistrements ni moyens de connaître la région de manière vraiment complète. Après tout, la région restait assez inhospitalière, mais à certains moments climatiques optimaux, les conditions de vie ont visiblement beaucoup amélioré, attirant une grande quantité de faune à l’intérieur de la région.

