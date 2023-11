Ubisoft agace les joueurs en ajoutant des annonces intempestives pendant la partie.

Ubisoft continue d’expérimenter des formules pour gagner plus d’argent, mais cette dernière décision n’a pas plu à la communauté.

Assassin’s Creed Mirage est le dernier jeu de la saga des assassins la plus célèbre du jeu vidéo

Ubisoft s’acharne à trouver des moyens d’irriter ses joueurs, et la dernière idée qu’ils ont décidé de mettre en œuvre est d’ajouter des publicités pop-up qui apparaissent lorsque vous naviguez dans les menus du jeu, comme lorsque vous consultez la carte. Comme on pouvait s’y attendre, cela a suscité une réaction immédiate négative de la part des joueurs.

Des publicités pop-up intrusives pendant la partie

Ubisoft, l’une des entreprises les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo, qui travaille également sur des jeux mobiles, a eu l’idée peu orthodoxe d’introduire une publicité pop-up qui s’active lorsque vous consultez la carte du jeu, ce qui est assez fréquent dans leurs jeux, car ils ont généralement de vastes mondes ouverts. Il est courant de faire de la publicité pour des DLC ou même des réductions dans les menus de démarrage du jeu, mais jusqu’à présent, on avait toujours respecté l’immersion dans le gameplay.

Sur les réseaux sociaux, un utilisateur a montré comment, pendant sa partie d’Assassin’s Creed Odyssey, au moment où il va ouvrir le menu de la carte, une publicité pop-up pour Assassin’s Creed Mirage en offre apparaît. L’utilisateur, surpris par ce fait, n’a pas tardé à publier la vidéo sur Twitter, et les réseaux sociaux n’ont pas tardé à donner leur avis négatif sur une pratique qui, si elle était mise en œuvre, serait considérée comme très agressive et ruinerait l’immersion dans le jeu. En réalité, de nombreux utilisateurs menacent même de désinstaller le jeu.

I see this in any game and I uninstall. Main menu ads are tacky enough but mid-game is a direct attack on my senses. This whole thing can get in the sea. https://t.co/qbwkuzkKnC — Jack Nicholls (@JackWNicholls) 24 novembre 2023

Assassin’s Creed Mirage, l’infâme annoncé

La principale raison pour laquelle Assassin’s Creed Mirage a été le jeu présenté dans les publicités pop-up en plein milieu du gameplay est que ce titre d’Ubisoft était en promotion pour le Black Friday. Sous ce prétexte, la société a lancé cette expérience qui, comme on pouvait s’y attendre (peut-être pas tant pour eux), a suscité une réaction négative, et a fait voir aux utilisateurs le jeu annoncé et la propre entreprise sous un jour plus négatif, ce qui n’est pas bon pour le jeu en promotion et pour Ubisoft même.

Il faudra attendre pour voir si Ubisoft abandonne complètement ce format commercial, qui a été présenté d’une manière si frivole qu’il est étonnant qu’ils aient osé le lancer de cette façon et tacher Assassin’s Creed Mirage ainsi. En effet, ce titre s’étend à de nouvelles plateformes comme iOS et sera bientôt disponible pour être joué sur l’iPhone 15 Pro.

En ce qui concerne Assassin’s Creed Mirage, ce jeu d’Ubisoft fait un pas en arrière par rapport à la formule de ses derniers jeux sortis, comme Assassin’s Creed Origins, Odyssey ou Valhalla, et opte pour une proposition plus classique et proche de ses origines, comme dans les épisodes avec Ezio Auditore ou Altaïr. Cela a fait que les fans des épisodes plus modernes ne sont pas aussi satisfaits, mais, en revanche, les amoureux des premiers titres sont plus que satisfaits de la proposition d’Assassin’s Creed Mirage.



