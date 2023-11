Grâce à cette astuce, j’ai réussi à rendre le capteur d’empreintes de mon Xiaomi plus rapide et précis

Nous vous révélons un secret de MIUI grâce auquel vous pourrez améliorer le fonctionnement du lecteur d’empreintes digitales de votre téléphone Xiaomi.

Découvrez comment améliorer la vitesse et la précision du capteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi de manière rapide et facile.

Les capteurs d’empreintes digitales sont devenus la méthode la plus utilisée pour déverrouiller notre téléphone Android, laissant de côté le schéma et le mot de passe, car ils nous permettent d’accéder à l’écran d’accueil du smartphone de manière extrêmement rapide et simple, et nous donnent également la possibilité d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

Le principal problème des lecteurs d’empreintes digitales, qu’ils soient physiques ou digitaux, est qu’ils ont tendance à échouer assez souvent, mais si vous avez un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO, cela ne sera plus un problème car aujourd’hui je vais vous révéler une astuce simple grâce à laquelle j’ai réussi à rendre le capteur d’empreintes digitales de mon Xiaomi plus rapide et plus précis.

Voici comment j’ai amélioré la vitesse et la précision du capteur d’empreintes digitales de mon Xiaomi

Généralement, nous avons l’habitude d’enregistrer notre empreinte digitale dans MIUI lorsque nous sortons notre nouveau téléphone Xiaomi de la boîte et sommes confortablement installés dans notre canapé à la maison, mais ce ne sont pas les conditions habituelles dans lesquelles nous l’utiliserons, nous l’utilisons plutôt lorsque nous sommes dehors, au bureau ou lorsque nous faisons de l’exercice en plein air.

Eh bien, puisque MIUI vous permet d’enregistrer plusieurs empreintes digitales du même doigt, si vous voulez améliorer la vitesse et la précision du lecteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi, vous devez enregistrer une deuxième et une troisième empreinte lorsque vous sortez de la douche ou de la piscine, ou après avoir fait de l’exercice, car avec la chaleur, l’empreinte se dilate et le capteur n’est pas capable de la reconnaître.

Pour enregistrer une deuxième et une troisième empreinte sur n’importe quel appareil avec MIUI, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Rendez-vous dans la section Mots de passe et sécurité

Cliquez sur l’option Déverrouillage par empreinte digitale

Appuyez sur le bouton Ajouter une empreinte digitale

Placez votre doigt sur le capteur d’empreintes et déplacez-le pour enregistrer correctement l’empreinte

Enfin, donnez un nom à l’empreinte, si vous le souhaitez, et cliquez sur le bouton Terminé pour enregistrer les modifications.

En enregistrant plusieurs empreintes digitales du même doigt dans différentes situations, vous permettrez au capteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi de reconnaître votre doigt dans toutes les conditions possibles, ce qui le rendra beaucoup plus rapide et précis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :