Le cristal impossible : ne devrait pas exister, mais a été créé par une explosion nucléaire

Cette technologie a émergé à la suite d’une explosion nucléaire.

Les explosions nucléaires ne sont pas encore tout à fait comprises

Quand on parle d’Oppenheimer, on pense au film, mais la réalité est que son idée a été révolutionnaire pour créer la première bombe nucléaire de l’histoire, avec les effets terribles que cela a eus. Cependant, cet événement a également été capable de créer quelque chose d’impossible, un cristal qui ne devrait pas exister et dont nous ne connaissons toujours pas très bien l’origine. Voyons comment il est apparu et quelles sont ses caractéristiques.

Le cristal impossible

En 1945, une explosion nucléaire au Nouveau-Mexique a inauguré l’ère nucléaire. C’était un saut technologique absolument brutal qui a causé l’un des événements les plus malheureux de l’histoire de l’humanité : les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki la même année. Cependant, lors des tests qui ont eu lieu auparavant, un objet inimaginable est apparu : un quasicristal.

L’explosion était si importante qu’un nouveau matériau, la trinitite, a été créé. Elle est apparue sous l’effet de la chaleur intense qui a mélangé l’asphalte d’une route avec des minerais de cuivre et du sable du désert. Jusque-là, ce n’est pas particulièrement étrange, mais le vrai problème est venu ensuite, lorsqu’en examinant sa structure, ils se sont rendu compte qu’elle n’était pas possible, ou du moins qu’ils pensaient qu’elle ne l’était pas.

En principe, tous les cristaux ont la même structure, y compris le sel de nos tables, mais ceux-ci sont l’exception.

D’après ce que constate ScienceAlert, ce cristal a une complexité qui est technologiquement très difficile à reproduire en laboratoire. Ainsi :

« Ce quasicristal est magnifique dans sa complexité, mais personne ne peut encore nous dire pourquoi il s’est formé de cette manière ».

En résumé, nous pouvons conclure que :

Le premier essai nucléaire de l’histoire a eu lieu en 1945.

L’implosion du plutonium enrichi dans la première bombe nucléaire de l’histoire a produit quelque chose que personne n’attendait.

L’explosion, de seulement 21 kilotonnes, a vaporisé tout ce qui l’entourait, en fusionnant les minerais de cuivre avec l’asphalte et le sable du désert pour créer un nouveau minéral.

Ce nouveau minéral a été appelé trinitite en raison du nom du test lors duquel il est apparu, Trinity.

A l’intérieur de ce minéral, on a découvert le quasicristal qui ne devrait pas exister.

qui ne devrait pas exister. Il s’avère que aucun cristal ne devrait avoir cette structure, mais dans le cas des quasicristaux, c’est surprenant mais c’est ainsi.

En tout cas, les quasicristaux sont un phénomène incroyablement étrange et peu courant qui n’est pas encore très bien connu. Près de 80 ans après les événements qui ont formé ce quasicristal, la science se demande encore comment il a été possible que cela existe. Ce n’est qu’en 1984 que les quasicristaux ont été découverts et reproduits en laboratoire, on pensait donc toujours qu’il était impossible qu’ils se forment.

Ce qui est clair, c’est que pour les obtenir, des conditions absolument extrêmes sont nécessaires, ce qui rend très difficile leur réalisation dans d’autres circonstances. Il est clair que parfois, nous rencontrons des éléments qui ne devraient pas exister, comme le verre romain que l’on pensait ne pouvoir être fabriqué qu’au XXIe siècle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :