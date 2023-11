Je change toujours ces neuf réglages sur mon Xiaomi pour optimiser au maximum l’autonomie sans perdre de performances.

Jusqu’à ce que des batteries nucléaires soient inventées, ce qui semble assez improbable, la durée de vie de la batterie et l’autonomie de nos téléphones mobiles seront toujours un problème. Que nous ayons une charge rapide ou non, que nous ayons une batterie portable ou non, il peut être gênant que le téléphone s’éteigne au moment le moins opportun. C’est même dangereux si nous avons besoin d’aide et que nous restons isolés.

C’est pourquoi je modifie toujours neuf paramètres sur mon Xiaomi lorsque je le sors de la boîte et que je le configure, et ils restent ainsi jusqu’à ce que je doive le réinitialiser ou jusqu’à ce que je change de téléphone pour un nouveau, que ce soit pour un usage personnel ou pour une analyse pour NetcostSecurity. Ce sont des modifications qui n’affectent pas les performances du téléphone, rien de aggressif qui réduirait sa puissance, mais qui aident à prolonger la durée de vie de la batterie. Des changements utiles pour nous aider au quotidien.

Le premier et le deuxième ont à voir avec l’écran





Il ne fait aucun doute que l’écran est le composant qui consomme le plus d’un téléphone mobile. De plus en plus grand, de plus en plus résolu, de plus en plus rapide. Il n’y a aucune nécessité d’ajouter du stress supplémentaire à ce composant et, avec ce stress, de réduire l’autonomie de notre Xiaomi. Donc l’une des choses que je « désactive » toujours lorsque je configure un téléphone est l’écran actif.

Il est vraiment tentant d’avoir l’effet de l’écran actif activé. Regardez le téléphone sans le toucher et avoir l’heure là-bas, ou même utiliser une application qui nous montre un beau design. Mais cela signifie que l’écran consomme en permanence de l’énergie. Un peu ? Oui. Mais de l’énergie quand même. Donc déconnectez cela pour prolonger l’autonomie et vous remarquerez que la consommation diminue. Le changement ne sera peut-être pas radical, mais il est perceptible.

Un autre changement applicable en matière d’écran concerne la fréquence de rafraîchissement. Certains téléphones mobiles ont un taux de rafraîchissement adaptable qui leur permet de s’adapter automatiquement, offrant des rafraîchissements élevés seulement lorsque nécessaire. Mais la réalité est que ce taux de rafraîchissement élevé implique une augmentation de la consommation, parfois même une doublement. Donc, si vous voulez prolonger l’autonomie de votre Xiaomi, réduisez le taux de rafraîchissement à 60 Hz. Cela fera du bien à la batterie.

Troisième, quatrième, cinquième et sixième changements : les communications de votre Xiaomi





Je suis conscient que ces changements que je vais vous expliquer maintenant nécessitent un certain effort, car il s’agit de connecter et déconnecter des choses. Pas toutes, mais certaines. Mais il est vrai qu’ils se font sentir lorsque nous parlons de disposer de plus de batterie disponible sur notre Xiaomi. Ce sont des changements liés à la connectivité de notre téléphone, en gardant toujours des choses actives que nous n’utilisons pas tout le temps. Et il n’y a aucun problème à les allumer et les éteindre de manière intermittente.

Le troisième changement de la liste concerne le WiFi. Si vous êtes à l’extérieur de la maison, il est assez absurde d’avoir le WiFi activé. Nous ne sommes pas connectés à un réseau mais le téléphone continue de chercher et chercher, car il ne sait pas ce que nous voulons faire. La meilleure façon d’éviter cette dépense d’énergie inutile est de déconnecter le WiFi lorsque nous quittons la maison. Aussi simple que ça.

Le quatrième changement concerne la connexion Bluetooth. C’est celui dont je peux le moins profiter maintenant, car je porte une montre connectée, mais avant je l’utilisais. Si je ne vais pas connecter de montre, d’enceinte sans fil, d’écouteurs ou tout autre appareil, j’éteins la connexion Bluetooth. Comme pour le WiFi, le Bluetooth de notre Xiaomi est en permanence en recherche de périphériques auxquels se connecter, et cela consomme de l’énergie. La solution ? L’éteindre lorsque nous ne l’utilisons pas. Et en même temps, nous améliorons la sécurité de notre téléphone.

Cinquième changement. La puce NFC. Même principe que pour le WiFi et le Bluetooth. Si vous ne l’utilisez pas maintenant, éteignez-le. Vous éviterez que la puce génère en permanence des champs de connexion. Sixième changement, déconnectez toujours les données mobiles. Cela se fait à partir des paramètres de développement du téléphone. Il s’agit d’une fonction utile qui nous maintient en ligne lorsque le WiFi ou similaire est déconnecté, mais nous pouvons nous en passer à la maison. Nous le déconnectons.

Le septième changement concerne les applications, le huitième aussi





Nous ne réalisons pas qu’Android, le système qui fonctionne avec MIUI sur notre Xiaomi, est assez permissif quant au fonctionnement des applications de notre téléphone en arrière-plan. Même si nous ne les utilisons pas à ce moment précis, les applications peuvent être actives. Comme se synchroniser avec leurs serveurs pour voir s’il y a quelque chose à notifier. Cela implique une dépense d’énergie que, lorsque ce sont des applications que nous n’utilisons pas, nous pouvons couper court.

La première façon est avec le septième changement que j’effectue sur mes téléphones. Je fais un tri parmi les applications que je n’utilise pas et dont je n’aurai pas besoin et je les désinstalle. Ainsi, nous évitons qu’elles consomment de l’énergie de notre téléphone. Et nous libérons de l’espace pour autres choses. C’est ce que je fais lors de la première installation d’un Xiaomi, je parcours la liste des applications installées dans les paramètres et je supprime tout ce que je n’utilise pas. Et si elles ne peuvent pas être désinstallées, car c’est le cas dans certains cas particuliers, je les congèle.

Et le huitième changement concerne ce que je permets aux applications qui restent installées de faire. Dans mon cas, toutes les applications « non urgentes » ne se synchronisent pas automatiquement. Je désactive la synchronisation pour toutes. Si ce n’est pas Gmail, WhatsApp, Telegram et compagnie, tout ce que vous avez à me dire peut attendre. Même les applications de réseaux sociaux. Donc j’y accède via les paramètres et je déconnecte la synchronisation. Je verrai ce qui se passe avec elles quand je les ouvrirai, mais je ne veux pas qu’elles fassent quoi que ce soit par elles-mêmes.

Neuvième changement, adieu aux animations du système





C’est l’un des changements les plus personnels car je comprends que l’expérience d’un téléphone en déconnectant les animations du système change de manière assez radicale. Mais dans mon cas, je me suis habitué à vivre sans elles. Donc à chaque configuration d’un Xiaomi, j’accède au menu développeur et je désactive toutes les animations.

Avec cette option désactivée, les applications s’ouvrent, se ferment et se réduisent de manière plus brutale, c’est un fait. Mais cela économise également du travail de traitement et donc de l’énergie. Ce sont tous les changements que j’applique à chaque configuration d’un Xiaomi. Certains restent activés pour toujours, d’autres nécessitent notre collaboration pour allumer et éteindre les fonctions, mais tous aident à optimiser l’autonomie. Certains plus, d’autres moins, mais tous.

Et vous, quels changements apportez-vous pour prolonger l’autonomie de votre Xiaomi ?

